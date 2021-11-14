الأحد 14 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إزالة 312 حالة تعد على نهر النيل

إزالة التعديات
إزالة التعديات

تنفذ وزارة الموارد المائية والري، حملات إزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية، وذلك منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية.

وشنت الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بوزارة الموارد المائية والري، اليوم  الأحد ، حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات، تضمنت إزالة ٣١٢  حالة تعد فىي نطاق محافظات "أسيوط - المنيا - بني سويف - الدقهلية - دمياط - البحيرة - القليوبية - الغربية - الشرقية - الغربية - كفر الشيخ"، وذلك ضمن الموجة الثامنة عشر من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية. 

من جهته، قال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، إنه يتم العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل من التلوث ومن كافة أنواع الحشائش بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الاحتياجات، بالإضافة إلى ما يتطلبه ذلك من إصدار أوامر التشغيل للصيانة الدورية ومتابعة النظافة التامة للوصول إلى نيل بلا حشائش أو ملوثات.

كما أوضح رئيس القطاع لـ"الدستور"، أن التحدي الأكبر هو العمل على القضاء على كافة أشكال التعديات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي نهر النيل بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة.

في السياق ذاته، أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بأن أجهزة الوزارة ماضية بعزم لا يلين في التصدي لكافة أشكال التعديات على نهر النيل.

حماية تعاون أمن وزارة العسكري تعديات القليوبية القوات المسلحة مخالفات

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالِم ينشر الجهل

الأكثر قراءة

بالأرقام.. أكثر الدول فى العالم تضررا بوباء كورونا

الداخلية تكشف كواليس «مشاجرة الجيرة» على فيسبوك بالقاهرة

ما الذي تضمنته اتفاقية جلاسجو للمناخ بعد مفاوضات مكثفة على مدار أسبوعين؟

وزير الداخلية الأوكرانى يناقش مع نظيره البولندى أزمة المهاجرين على الحدود

اليوم.. محاكمة المتهم بنبش قبر والاعتداء جنسيا على موظفة وحرقها بحلوان

واشنطن تحذر بكين من الضغط على تايوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كيف تلاعبت «السوشيال ميديا» بمنظمات ووسائل الإعلام الدولى؟

ماجد حبته

مصير الكوكب فى عهدة مصر

د هند جاد

قاموس «هى».. الاختيارات والمشاعر

د. منى حلمى

مصر وطنى وعملية «غسيل» حضارة عاجلة

علي سعدة

وطنيتهم ووطنيتنا

مؤمن المحمدي

خطأ شائع ومتكرر!

محمد عبدالعزيز

من يذكر مصر الأخرى؟

صفاء النجار

أدعو الحكومة لحظر فيسبوك أسبوعًا فى الشهر

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

مكتب بينيت يعلق على اعتقال زوجين إسرائيليين فى تركيا

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل ثلاثة فلسطينيين فى الضفة الغربية

«التحرير الفلسطينية»: ازدواجية المعايير فى مجلس الأمن تشجع إسرائيل على الاستيطان