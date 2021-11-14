الأحد 14 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بالأرقام.. أكثر الدول فى العالم تضررا بوباء كورونا

كورونا
كورونا

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من252.9 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من خمسة ملايين وفاة.

 

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 252.917.218، وإجمالي الوفيات 5.0.95.372

 

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 762.929 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 47.043.462.

 

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ611.222 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21.953.838.

 

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 463.245، وإجمالي إصابات 34.426.036.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ290.872 وإجمالي إصابات 3.841.661.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 249.415 وإجمالي إصابات 8.881.306.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 200.573 وإجمالي إصابات 2.212.514.

 

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات143.644 وإجمالي إصابات 4.250.516.

 

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 143.273 وإجمالي إصابات 9.572.323.

 

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 132.739 وإجمالي إصابات 4.852.496.

 

تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 128.042 وإجمالي إصابات 6.031.575

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى و السعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند و المملكة المتحدة و إيطاليا و روسيا و فرنسا و ألمانيا.

 

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وائل لطفي

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