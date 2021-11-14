جونسون: اتفاق قمة كوب-26 للمناخ «خطوة كبيرة إلى الأمام»

وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاتّفاق الذي تمّ التوصّل إليه في قمّة كوب-26 للمناخ بأنّه "خطوة كبيرة إلى الأمام"، لكنّه حذّر من أنّ هناك عملا "كثيرا يتوجّب فعله".



وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، قال جونسون بعد قمّة جلاسكو "لا يزال هناك عمل كبير هائل يتوجّب فعله في السنوات المقبلة".



وأضاف "لكنّ اتّفاق اليوم خطوة كبيرة إلى الأمام. وما يهمّ هو أنّ لدينا الاتّفاق الدولي الأوّل على الإطلاق لخفض استخدام الفحم، وخريطة طريق للحدّ من الاحترار العالمي عند 1,5 درجة مئويّة".



وتابع رئيس الوزراء البريطاني "طلبنا من الدول أن تقوم بالتعبئة من أجل كوكبنا في كوب-26، وقد لبّت النداء".



وأردف "آمل في المستقبل بأن نعتبر (قمّة) كوب-26 في غلاسكو كبداية لنهاية التغيّر المناخي، وسأواصل العمل بلا كلل لتحقيق هذا الهدف".

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ضرورة تلقي البريطانيين الذين حصلوا على جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، الجرعة المعززة من اللقاح؛ لاستمرار مكافحة تفشي الوباء في البلاد.

وقال "جونسون" - مخاطبًا متلقي جرعتي اللقاح المضاد لكورونا، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد- إن تراجع المناعة بمرور الوقت يعني ضرورية الجرعات المعززة لاستمرار الحماية.

وأكد أنه لم تكن هناك حاجة - حتى الآن - لما يسمى بالخطة الحكومية (ب) أو الخطة البديلة، والتي من شأنها إعادة فرض قيود مثل ارتداء الأقنعة والعمل في المنزل، على الرغم من البيانات التي تظهر ارتفاع الإصابات في إنجلترا عند مستويات شوهدت آخر مرة في ذروة الثانية خلال موجة يناير الماضي.

وأضاف أن الإصابات بالفيروس مرتفعة لكنها لا تشكل حاليًا أي سبب للذهاب إلى الخطة (ب)، منوهًا بأن الجرعات التعزيزية متوفرة حاليًا للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم من 50 عامًا أو أكثر، وتلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ6 أشهر الماضية.