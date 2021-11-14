الأحد 14 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انقلاب ميكروباص فى منطقة يتم تطويرها بحى المطرية دون وقوع ضحايا

إنقلاب ميكروباص
إنقلاب ميكروباص بمنطقة عمر المختار بالمطرية

انقلب ميكروباص بمنطقة عمر المختار بحي المطرية التي يتم فيها ربط محور مسطرد بكوبري عمر المختار وإزالة العقارات المتعارضة.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغاً بسقوط و إنقلاب ميكروباص داخل حفرة بشارع عمر المختار بمنطقة المطرية.

 

وانتقل رجال الأمن لمكان الحادث وتبين سقوط الميكروباص في المنطقة التي تشهد إنشاءات يتم تنفيذها في إطار خطة تطوير المنطقة، ولم يتم تسجيل إصابات بين الركاب، الذين تم إخراجهم جميعا سالمين.

 

كان أعلن ابراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية الإنتهاء من إزالة 15 عقار متعارضا مع كوبرى عمر المختار للربط مع محور مسطرد.

انقلاب ميكروباص حي المطرية إزالات تعارضات كوبري عمر المختار محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالِم ينشر الجهل

الأكثر قراءة

بالأرقام.. أكثر الدول فى العالم تضررا بوباء كورونا

الداخلية تكشف كواليس «مشاجرة الجيرة» على فيسبوك بالقاهرة

ما الذي تضمنته اتفاقية جلاسجو للمناخ بعد مفاوضات مكثفة على مدار أسبوعين؟

وزير الداخلية الأوكرانى يناقش مع نظيره البولندى أزمة المهاجرين على الحدود

واشنطن تحذر بكين من الضغط على تايوان

اليوم.. محاكمة المتهم بنبش قبر والاعتداء جنسيا على موظفة وحرقها بحلوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كيف تلاعبت «السوشيال ميديا» بمنظمات ووسائل الإعلام الدولى؟

ماجد حبته

مصير الكوكب فى عهدة مصر

د هند جاد

قاموس «هى».. الاختيارات والمشاعر

د. منى حلمى

مصر وطنى وعملية «غسيل» حضارة عاجلة

علي سعدة

وطنيتهم ووطنيتنا

مؤمن المحمدي

خطأ شائع ومتكرر!

محمد عبدالعزيز

من يذكر مصر الأخرى؟

صفاء النجار

أدعو الحكومة لحظر فيسبوك أسبوعًا فى الشهر

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

مكتب بينيت يعلق على اعتقال زوجين إسرائيليين فى تركيا

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل ثلاثة فلسطينيين فى الضفة الغربية

«التحرير الفلسطينية»: ازدواجية المعايير فى مجلس الأمن تشجع إسرائيل على الاستيطان