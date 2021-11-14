انقلاب ميكروباص فى منطقة يتم تطويرها بحى المطرية دون وقوع ضحايا

انقلب ميكروباص بمنطقة عمر المختار بحي المطرية التي يتم فيها ربط محور مسطرد بكوبري عمر المختار وإزالة العقارات المتعارضة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغاً بسقوط و إنقلاب ميكروباص داخل حفرة بشارع عمر المختار بمنطقة المطرية.

وانتقل رجال الأمن لمكان الحادث وتبين سقوط الميكروباص في المنطقة التي تشهد إنشاءات يتم تنفيذها في إطار خطة تطوير المنطقة، ولم يتم تسجيل إصابات بين الركاب، الذين تم إخراجهم جميعا سالمين.

كان أعلن ابراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية الإنتهاء من إزالة 15 عقار متعارضا مع كوبرى عمر المختار للربط مع محور مسطرد.