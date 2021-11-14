غلق طرق «مرسى علم- القصير- قنا» لسوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة الطرق والكباري، عن غلق عدد من الطرق بالتنسيق مع إدارات المرور المختصة وهي طرق (مرسى علم/ القصير و قفط/ القصيروقنا/ الأقصر الصحراوي الشرقي) في اطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الهيئة للحفاظ على ارواح المواطنين نتيجة السيول التي تتسبب في صعوبة السير على هذه الطرق وخاصة في ظل الاحوال الجوية الغير مستقرة بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار رفع درجة الاستعداد القصوى للهيئة ومعدات الانقاذ والصيانة لمجابهة تأثير سقوط الأمطار والسيول على مناطق البحر الاحمر وجنوب سيناء.

وتؤكد الهيئة العامة للطرق والكباري على انتشار وتواجد مجموعات الانقاذ والطوارئ والصيانة لإستعادة كفاءة الطرق على جميع طرق البحر الاحمر وسيناء في حالة تتضررها نتيجة السيول.

وأعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، دخول برج إشارات بنها، والمسافة الأوتوماتيكية بين بنها وقويسنا، والمسافة الأوتوماتيكية بين بنها وسندنهور، في الخدمة، ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد القاهرة الإسكندرية بطول ٢٠٨ كم، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة "تاليس" الإسبانية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS)، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4) Safety integrity level) معدل أمان المستوي الرابع (وهو أعلى معدل أمان في العالم)، وبدخول تلك المنطقة في الخدمة يكون ١٧٨ كم في الخدمة من إجمالي ٢٠٨ كم.

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (١٩ برجًا رئيسيًا و١٥ برجًا ثانويًا و٨٠ مزلقانًا)، وتم حتى الآن دخول ١٥ برجًا رئيسيًا للخدمة وهي: ( قويسنا – بركة السبع – كفرالزيات – إيتاي البارود – دمنهور – أبوحمص – طوخ – سندنهور - كفر الدوار – قها - قليوب - سيدي جابر- شبرا – التوضيب - بنها) و١٣ برجًا ثانويًا و٦٩ مزلقانًا، لافتًا إلى أن برج إشارات بنها يتحكم في ٧٨ سيمافورًا ضوئيًا، و ٧٠ موتور تحويلة.