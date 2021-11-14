الأحد 14 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

وزير خارجية كوبا فى تغريدة: «تويتر» يحرض على زعزعة الاستقرار

وزير خارجية كوبا
وزير خارجية كوبا

اتهم وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريجيز باريلا، في تغريدة، منصة "تويتر" بالتلاعب بالخوارزميات وتضخيم مشاعر الاحتجاج في كوبا، ما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في البلاد.

وكتب الوزير على "تويتر": "يتلاعب تويتر بشكل صارخ بالخوارزميات لإعطاء الانطباع بأن هناك عددا كبيرا من المستخدمين في كوبا يتخذون موقفا مناهضا لحكومتنا".

ووفقا لباريلا، فإن هناك أدلة على أن 15 بالمئة فقط من الرسائل التي نُشرت على موقع "تويتر" بين الساعة 12:00 والساعة 13:00 أمس، قد تم إرسالها بالفعل من قبل مستخدمين في كوبا.

وأضاف وزير الخارجية: "لقد شجبت بالفعل في خطاب أمام السلك الدبلوماسي كون المنصات الأمريكية الخاصة، مثل تويتر، تنتهك قواعدها وسياساتها وتغير آليات تحديد الموقع الجغرافي لصالح العمليات الخبيثة ضد كوبا، بما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار".

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وزير خارجية كوبا فى تغريدة: «تويتر» يحرض على زعزعة الاستقرار

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