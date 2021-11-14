الأحد 14 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

الحشد الشعبى يعلن صد هجوم لـ«داعش» الإرهابى جنوبى الموصل

الحشد الشعبى
الحشد الشعبى

أعلن الحشد الشعبي، عن صد قواته لهجوم من قبل عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي جنوب الموصل بمحافظة نينوي.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قال الحشد، في بيان: "تمكنت قوة من اللواء 25 بالحشد الشعبي، من إحباط تعرض لفلول داعش الارهابي في قضاء الحضر جنوب الموصل".

 

وأوضح البيان: "حاول عناصر من فلول داعش الارهابي التعرض على قطعات اللواء 25 بالحشد الشعبي جنوب غرب الحضر، قبل أن تتصدى لهم قوة من اللواء بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وأجبرتهم على الفرار".

 

وأعلنت الحكومة العراقية في ديسمبر 2017 استعادة كامل أراضي البلاد من قبضة "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف من حملة واسعة شارك فيها "الحشد الشعبي" ضد التنظيم، الذي استولى على نحو ثلث مناطق العراق.

 

كما فقد "داعش" كل الأراضي التي سيطر عليها في سوريا خلال السنوات الماضية.

 

ومنذ القضاء على قائد "داعش"، أبو بكر البغدادي، وغيره من القادة البارزين في أكتوبر 2019، تمكن الزعيم الجديد، محمد سعيد عبد الرحمن المولى، من إدارة هجمات جديدة بواسطة فصائل تابعة للتنظيم بعيدة جغرافيا عن القيادة.

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة العراقية، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في جميع المحافظات. 

 

وذكرت الوزارة، في بيانٍ لها، أنها سجلت 591 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 1375 شخصًا للشفاء.

 

وأضاف البيان أن حالات الوفاة الجديدة بكورونا، بلغت 12 حالة في عموم محافظات البلاد، لافتًا إلى أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 22023 شخص.

 

وسجَّل العراق أمس، 892 إصابة بكورونا، و26 حالة وفاة.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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وائل لطفي

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