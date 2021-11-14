جوتيريش: الكارثة المناخية لا تزال ماثلة

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن "الكارثة المناخية لا تزال ماثلة"، رغم التوصل إلى اتفاق في مؤتمر "كوب - 26" للمناخ في مدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة.

وفي بيان له، اعتبر جوتيريش أن "المؤتمر العالمي للمناخ انتهى بخطوات إلى الأمام مرحب بها، ولكن ذلك ليس كافيا".

وعدد جوتيريش الأهداف التي لم يحققها المؤتمر مثل إنهاء الإعفاءات على مصادر الطاقة الأحفورية والاستغناء عن الفحم وفرض ضريبة على الكربون، إضافة الى تأمين المساعدة المالية للدول الأشد فقرا.

وأضاف أن "النصوص التي تم تبنيها هي تسوية. إنها تعكس المصالح والوضع والتناقضات وحال الإرادة السياسية الراهنة في العالم".

وأردف قوله: "المؤسف أن الإرادة السياسية المشتركة لم تكن كافية لتجاوز التناقضات العميقة".

وتابع: "حان الوقت للانتقال إلى أسلوب الطوارئ".

ولفت إلى أن "الالتزامات الراهنة للحد من الانبعاثات لا تتيح الحفاظ على الهدف الذي حدده اتفاق باريس لجهة احتواء الاحتباس الحراري إلى ما دون درجتين مئويتين مقارنة بالحقبة ما قبل الصناعية".

وفي وقت سابق، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالإعلان المشترك بين الصين والولايات المتحدة بشأن تعزيز العمل المناخي في مؤتمر جلاسكو.

وكتب جوتيريش في تغريدة عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، اليوم الخميس: "أرحب بالاتفاق بين الصين والولايات المتحدة للعمل معا لاتخاذ إجراءات مناخية أكثر طموحا في هذا العقد. تتطلب معالجة أزمة المناخ تعاونا وتضامنا دوليا، وهذه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".

وأصدرت الصين والولايات المتحدة إعلان جلاسكو المشترك بين البلدين لتعزيز العمل المناخي في عشرينيات القرن الحادي والعشرين، وذلك خلال الدورة الـ26 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب26) في جلاسكو.

وتعهد الجانبان بمواصلة العمل مع جميع الأطراف لتعزيز تنفيذ اتفاق باريس، واتفقا على إنشاء مجموعة عمل بشأن تعزيز العمل المناخي في هذا العقد لتوسيع التعاون بين البلدين والعمليات متعددة الأطراف.