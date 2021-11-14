الأحد 14 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

البرازيل تسجل 731 وفاة وأكثر من 14 ألف إصابة جديدة بكورونا

كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية، إنها سجلت 14642 إصابة و731 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتشير الأرقام المسجلة، اليوم، إلى زيادة في الوفيات والإصابات، مقارنة مع اليوم السابق الذي سجلت فيه 14598 و267 وفاة.

وتشهد البرازيل ثالث أسوأ تفش للمرض في العالم بعد الولايات المتحدة والهند، والثاني من حيث عدد الوفيات.

وفي سياق متصل، منحت هيئة الصحة البرازيلية "أنفيزا"، شهادة ممارسات التصنيع الجيدة لمصنع "مابيكسيانس" في بوينس آيرس، حسبما أعلنت في بيان.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن المصنع ينتج مكونًا صيدلانيًا نشطًا بيولوجيًا من مكونات لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.

وسوف يؤدي تشغيل المصنع إلى زيادة نطاق الخيارات لتوريد المكونات الخاصة باللقاح.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى و السعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند و المملكة المتحدة و إيطاليا و روسيا و فرنسا و ألمانيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس و قلة توافر اللقاحات المضادة له.

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