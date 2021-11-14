لودريان وبلينكن يبحثان الأوضاع فى أوكرانيا والملف الإيرانى

ذكر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أنه بحث مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأزمة الأوكرانية والملف النووي في ظل اقتراب استئناف المفاوضات النووية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية، قال لودريان، : "تحدثت مع نظيري الأمريكي حيث بحثنا تطورات الأوضاع في أوكرانيا في سياق التوتر الحالي".

وأضاف لودريان أنه ناقش مع بلينكن كذلك "الملف الإيراني في ظل اقتراب استئناف المفاوضات مع إيران".

وأعلنت السلطات الصحية الفرنسية، مؤخرا اكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا في مدرسة بمدينة باناليك في شمال غرب ​فرنسا​.

وأوضحت السلطات أنه تم التعرف على المتحور الجديد في مدرسة منى أوزوف الابتدائية، في مقاطعة فينيستير بمدينة بريتاني، وأصيب 24 شخصا به، بينهم 18 طفلا مؤكدة وضع منطقة بريتاني تحت المراقبة.

وأشار مصدر مطلع في حديث لصحيفة "CNEWS"، إلى أن هذا المتحور لا يتشابه مع أي متحور آخر، لافتا إلى أنه من أجل تحديد نوعه، تم إرسال أربعة اختبارات إيجابية إلى المختبر للفحص، لكن النتائج لم تتطابق مع أي متحور اخر.

وفى السياق، أكد معهد باستور، أن هذه العينات لديها طفرات جديدة متعددة، لا سيما في بروتين سبايك، وهو بروتين يسمح للفيروس بدخول الخلايا البشرية ووفقا لهذه التحليلات، فقد اختفى جزء صغير من هذا البروتين تماما عند مقارنته بمتغيرات أخرى لفيروس كورونا، وفقا للصحيفة ذاتها.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى و السعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند و المملكة المتحدة و إيطاليا و روسيا و فرنسا و ألمانيا.