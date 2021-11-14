الأحد 14 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

للحد من الواردات

الجزائر تفرض ضريبة القيمة المضافة على السكر

الجزائر
الجزائر

قال رئيس وزراء الجزائر أيمن بن عبد الرحمن، إن بلاده ستفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 9 بالمئة على السكر الأبيض والخام اعتبارا من أوائل العام المقبل.

وأوضح بن عبد الرحمن أمام البرلمان أن هذا الإجراء يهدف للحد من الواردات والحفاظ على صحة المستهلك.

وأضاف أن الجزائر تستورد نحو مليوني طن من السكر سنويا، ما يضعها بين كبرى الدول المستوردة له.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عنه قوله "إن إخضاع مبيعات السكر (الأبيض والخام) للرسم على القيمة المضافة، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022، وإلغاء الإعفاء المعمول به حاليا، يهدف للحفاظ على صحة المستهلك وتقليص فاتورة الاستيراد".

وتحاول الجزائر تقليص الإنفاق على واردات الأغذية وغيرها من السلع الأخرى في مسعى لخفض العجز في الميزانية وفي الميزان التجاري.

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