انطلاق الدورة 24 لمؤتمر إقليم القناة تحت شعار الأدب وتأصيل الهوية الوطنية

قال الكاتب الروائي عبد الله السلايمة، الأمين العام لمؤتمر إقليم القناة وسيناء الثقافي، إن أمانة المؤتمر استقرت على اختيار الشاعر إبراهيم داوود رئيسًا للمؤتمر . وأنه قد تواصل مع إبراهيم داوود لإبلاغه بهذا الاختيار، وأبدى موافقته وشكره لاختياره من قِبل أمانة المؤتمر.

وأضاف عبد الله السلايمة في تصريحات خاصة لــ"الدستور": أن أمانة المؤتمر قد اختارت "الأدب وتأصيل الهوية الوطنية" عنوانًا للمؤتمر في دورته الرابعة والعشرين المزمع عقدها بمدينة "العريش" ــ دورة أشرف العناني ــ في النصف الثاني من شهر ديسمبر القادم.

وتحمل الدورة اسم الشاعر الراحل أشرف العناني ( دورة أشرف العناني). وأن الهدف من اختيار أمانة المؤتمر لمدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء، كمكان لانعقاد المؤتمر بمثابة رسالة نوجهها للعالم ونؤكد فيها أن سيناء أصبحت آمنة تمامًا بفضل الله أولاً، ثم جهود قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة.

وتأكيدًا لذلك تم اختيار العريش عاصمة للثقافة المصرية في العام القادم 2022، وقد أعلن عن ذلك كلا من: دكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، واللواء محمد عبد الحفيظ شوشة محافظ شمال سيناء أثناء افتتاحهم لمبنى مديرية ثقافة شمال سيناء في أبريل الماضي.

وكشف "السلايمة" عن محاور المؤتمر مضيفا: يبحث المحور العام للمؤتمر «دور الأدب في تأصيل الهوية الوطنية» الناقد أنور فتح الباب، ويبحث دكتور أحمد عزت محور "أدب المقاومة: شخصيات وتاريخ"، بينما يبحث الباحث مسعود شومان محور "الأدب الشعبي وتحولات الثقافة". وهناك محور عن أدب البادية: "الأسطورة في أدب البادية" يبحثه الباحث مسعد بدر، فضلاً عن مائدة مستديرة "في محبة أشرف العناني" تكريمًا لسيرته ومسيرته الإبداعية.

وتابع "السلايمة": أما المحور الخاص فسوف يتم تقديم دراسات عن القصة والرواية للأديب والناقد دكتور محمد سليم شوشة، ودراسة عن شعر الفصحى يقدمها الباحث الشاعر عمر شهريار، ويكتب الباحث حاتم مرعي عن شعر العامية، وهناك محور الشهادات عن الأديبين: أحمد الخويلدي، وعادل الشربيني.



ويكرم المؤتمر في جلسته الافتتاحية كل من الشاعر والناقد حاتم عبدالهادي السيد "شمال سيناء"، والشاعر والمترجم محمد المغربي "بورسعيد".

المؤتمر تحت رعاية اللواء محمد عبد الحفيظ شوشة محافظ شمال سيناء وتحت إشراف محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، و حنان مرعي مدير عام الشئون الثقافية بالإقليم، ويشارك في المؤتمر العديد من أدباء الإقليم، والشخصيات الأدبية والإعلامية.