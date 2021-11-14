أصالة تحيى الليلة قبل الختامية لمهرجان الموسيقى العربية.. اليوم

تستمر فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 30، حيث يقام فى الثامنة مساء اليوم الأحد 14 نوفمبر 2021، وهي الليلة قبل الختامية لفعاليات المهرجان، حفلاً ضخمًا على مسرح النافورة تحييه النجمة السورية أصالة، بمصاحبة الفرقة الموسيقية وقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساءً، وتتغنى خلاله أصالة بمختارات من أعمالها الخاصة منها "60 دقيقة حياة، الورد البلدي، في قربك، روحي وخداني، أقولك بحبك وبعدك عني"، إلى جانب عدد من مؤلفات التراث العربي الأصيل.

ـ الحفل يرفع لافتة «كامل العدد»

ويرفع الحفل لافتة «كامل العدد» خاصة وأن نفدت تذاكره وشهدت إقبالا جماهيريًا كبيرًا، بمجرد طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بالأوبرا، بأربع فئات 1810، 1510، 1010، 510 جنيهات.

وشهد الموقع الرسمى لدار الأوبرا المصرية على شبكة الإنترنت زيارات ضخمة تخطت الـ15 مليون زائر خلال 72 ساعة.

وفي السابعة مساء على المسرح الخارجىي يقدم كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد قيادة وتدريب الدكتور محمد عبد الستار والدكتورة داليا حسنين مختارات من مؤلفات الطرب العربي.

ـ ساعة لقلبك على مسرح الجمهورية

وفي الثامنة مساء على مسرح الجمهورية يقام حفلا بعنوان "ساعة لقلبك" وتحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو صلاح غباشي ويتضمن مجموعة من أشهر المونولجات والاسكتشات التي شكلت جزء من فن الغناء العربي في القرن الماضي.

ـ الفرقة القومية على مسرح أوبرا دمنهور

وبالتزامن يشهد مسرح أوبرا دمنهور حفلا للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي بمشاركة المطربين إسماعيل صادق، وسعيد عثمان، ومحمد طارق، وأميرة أبو زيد، وسامح منير، وإيناس عز الدين.

وتقام حفلات المهرجان مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تتمثل فى عدم السماح بالدخول بدون ارتداء الكمامة، الجلوس بأسبقية الحضور، ومنع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات، والالتزام بالدخول من البوابة المخصصة للتعقيم، الالتزام بقياس درجات الحرارة بواسطة المختص، ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، عدم السماح بتحريك المقاعد.

ودورة المهرجان هذا العام مهداه إلى روح كل من الموسيقار الكبير الراحل جمال سلامة، والموسيقار القدير الراحل عبده داغر، وتستمر على مدار 15 يومًا متتالية حتى 15 نوفمبر الجاري، وتضم 33 حفلًا غنائيًا بمشاركة 101 فنان من 10 دول عربية هي: "مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان"، وتقام على 6 مسارح بثلاث محافظات القاهرة النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية، محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور ومكتبة الإسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول.