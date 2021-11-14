الأحد 14 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

مكتب بينيت يعلق على اعتقال زوجين إسرائيليين فى تركيا

نفتالي بينيت
نفتالي بينيت

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن الزوجين اللذين اعتقلتهما السلطات التركية لتصويرهما قصر رئيس البلاد، رجب طيب أردوغان، لا يعملان في أي وكالة إسرائيلية.

وقال في بيان أصدره : "تحدث رئيس الوزراء مساء اليوم مع عائلة ناتالي وموردي أوكنين، حيث يخضعان الآن للحبس في تركيا".

وأضاف البيان أن بينيت "حاول تشجيع أفراد هذه العائلة وأخبرهم بالجهود المبذولة لإعادة الزوجين، كما شدد المسؤولون، على أنهما لا يعملان في أي وكالة إسرائيلية".

وسبق أن أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن السلطات التركية اعتقلت الزوجين أوكنين بعد أن سافرا إلى تركيا للاحتفال بعيد ميلادهما، لكن عدم عودتهما إلى الوطن كما كان مقررا دفع عائلتهما إلى دق ناقوس الخطر.

وذكرت التقارير أنهما اعتقلا بعد أن التقطت الزوجة صورة لقصر الرئيس التركي وأرسلتها إلى مجموعة عائلتهما في "واتساب" مصطحبة الرسالة بالنص: "إنه منزل جميل".

ونفت عائلة الزوجين المعتقلين وجود أي علاقة لهما مع الاستخبارات الإسرائيلية.

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