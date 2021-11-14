افتتاح العرض المسرحى «فى انتظار بابا».. اليوم

يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح مساء اليوم الأحد ١٤ نوفمبر العرض المسرحي الجديد "في انتظار بابا" من إنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح بقيادة الفنان إيهاب فهمي، ومن إخراج المخرج الكبير سمير العصفوري، وذلك على خشبة المسرح القومي بالعتبة في تمام الثامنة مساء.



من جانبه قال الفنان إيهاب فهمي مدير فرقة المسرح القومي، إن هذا العمل يعتبر عودة للمخرج الكبير سمير العصفوري إلى البيت الكبير المسرح القومي، ويعد العمل تتويج لمشوار أحد رواد الإخراج المسرحي في مصر والعالم العربي، ونثق جميعا في نجاح العرض وتميزه وسط فريق عمل من الفنانين المبدعين.

يذكر أن العرض عن "الألياذة" للشاعر اليوناني هوميروس يقدم فيه شخصيات أسطورية تحمل العديد من الصفات التي تظهر فى العرض من خلال الأحداث والمواقف.

العرض المسرحي "في انتظار بابا" عن "الألياذة" للشاعر اليوناني هوميروس بمساعدة السيكولوجي فرويد وتحليله لعقدة إلكترا، العرض بطولة سماح أنور، أحمد سلامة، انتصار، مفيد عاشور ،ماهر محمود، سميحة عبد الهادي، فتحي سعد، أيمن إسماعيل ، علي كمالو، بسمة شوقي، وليد أبو ستيت، خالد عبد الحميد، إضاءة مصطفى عزالدين، موسيقي أحنا الناصر، واستعراضات ضياء شفيق، ديكور إيهاب العوامري، ملابس أماني حسني، إعداد سمير العصفوري، أيمن إسماعيل، ومن إخراج سمير العصفوري.