أبرز فعاليات صندوق التنمية الثقافية.. اليوم

برعاية صندوق التنمية الثقافية، وبالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، يستقبل مركز إبداع قبة الغوري، بمقره بشارع الأزهر، في الثامنة من مساء اليوم الأحد، "عرض طقوس السمو.. أطياف المولوية"، الجزء الثاني، من المشروع الدولي المرشح للعرض في باريس.

العرض برؤية فنية، وإخراج الفنان انتصار عبدالفتاح، بمشاركة الفنان هاني عبد الحي، الأداء التمثيلي المولوي الأكبر مع هاني عبد العال، الرقص المولوي وان توماس حارسة عين حورس، الأداء الصوتي المسجل الفنان سعيد صديق، وباللغة الإنجليزية الفنان جيمس بيتر.

يشارك في العرض فرقة رسالة سلام الدولية، وسماع للإنشاد، والتراتيل والألحان القبطية، والترانيم الكنائسية، وفرقة سماع للرقص الصوفي المولوي، وأندونيسيا للإنشاد، والعرض مستوحي من أشعار صوفية متنوعة من التراث، في رحلة تمتزج فيها الأسطورة بالواقع .

إبراهيم حافظ وأحمد شوقي في بيت الست وسيلة



في سياق متصل، يحتضن بيت الست وسيلة، بمقره خلف الجامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء نفس اليوم، أمسية شعرية جديدة من أمسيات بيت الشعر العربي، حيث تخصص أمسية اليوم عن الشاعرين الكبيرين: أحمد شوقي، وحافظ إبراهيم .

يشارك في الأمسية من الشعراء والنقاد: أحمد عنتر مصطفي، سعد عبد الرحمن، السيد حسن، أمينة عبد الله، ويسبق الأمسية وفي الخامسة مساء ورشة شعراء جامعات مصر .

الفنانة العراقية عفيفة لعيبي بضيافة مركز الحرية للإبداع



في سياق متصل، تحل الفنانة التشكيلية العراقية، عفيفة لعيبي، في الثانية عشرة من صباح اليوم أيضًا في ضيافة مركز الحرية للإبدع، التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، حيث في لقاء مفتوح تلتقي فيه مع طلاب كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية ومحبي الفنون الجميلة.

السينما الكولومبية في مركز الهناجــر



كما تستضيف سينما الهناجر بساحة الأوبرا، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع سفارة كولومبيا بالقاهرة، في السادسة مساء اليوم أيضًا، عروض لمجموعة حديثة من الأفلام الكولومبية، والتي تستمر حتي الأربعاء 17 نوفمبر الجاري .

حيث يعرض في اليوم الأول (الأحد 14 نوفمبر) الفيلم التسجيلي Jericho, the infinite flight of days" أو "أريحا، رحلة لانهائية من الأيام" إنتاج 2016- مدة العرض 78 دقيقة – إخراج كتالينا ميسا ورشح لثلاث جوائز دولية، يدور الفيلم حول ثلاث نماذج لسيدات من مراحل عمرية مختلفة، يعشن في مدينة "أريحا" بأنتيوكيا الكولومبية .

كما يعرض يوم الإثنين 15 نوفمبر" the stone أو الصخرة" إنتاج 2019 – مدة العرض 89 دقيقة – إخراج رفاييل مارتينيز مورينو ورشح أيضًا لثلاث جوائز دولية، ويدور حول الملاكم الأفروكولومبي (رينالدو سالجادو)، والذي يعمل كطعم في مباريات المصارعة، حيث يتقاضى أجرًا ليخسر المباريات.

ويعرض في السادسة مساء الثلاثاء 16 نوفمبر الفيلم التسجيلي "Riders of Paradise أو فرسان الجنة " إنتاج 2020 – مدة العرض 83 دقيقة – إخراج تاليا أوزوريو كاردونا، ويدور حول فلاح يتغنى بالمناظر الطبيعية والحقول من خلال إمتطاءه للخيول.

أما الفيلم الكوميدي "The other football club أو نادي كرة القدم الآخر" فيعرض في السادسة مساء الأربعاء 17 نوفمبر، والفيلم مدته ساعة ونصف – إنتاج 2019 – إخراج خوان كاميليو بنثون، ويدور الفيلم حول إتفاق سابق بين أربعة بحارة متقاعدين لمواجهة حقائق الفترة الذهبية من أعمارهم.