«الصحة»: الفئة العمرية ما بين 15-18 عاما ستتلقى لقاح «فايزر»

أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور خالد مجاهد، بأن الفئة العمرية ما بين 15-18 عاما ستتلقى لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا.

وقال مجاهد، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر قناة "أون إى" إنه: "منذ إعلان وزارة الصحة تطعيم هذه الفئة وموقع تلقى اللقاح يشهد إقبالا كبيرا من قبل أولياء الأمور على تلقي اللقاح بسبب توفر نحو 37 مليون جرعة من كافة اللقاحات، عقب نجاح مصر في الحصول على 100% من أنواع اللقاحات الموجودة في العالم"، مبينا أن كل من قام بالتسجيل تم إرسال رسالة له بموعد ومكان تلقى اللقاح.

وعن تطعيمات المدارس، أوضح مجاهد، أن هذه الفئة لا تطعم إلا بلقاح فايزر والذي يتطلب تجهيزات حفظ في درجات حرارة معينة، ومن ثم يتم توجيه هذه الفئة العمرية لتلك المراكز المخصصة لتلقي لقاح فايزر المخصص لها كي يكون آمنا بعد تخزينه في درجات حرارة معينة، مشيرا إلى التنسيق المستمر مع وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن للوصول لاستهداف تلك الفئة العمرية المقدرة بنحو 4 ملايين طالب.

وتابع: "ونحن لمسنا وعيا من الأسر وأولياء الأمورقبل توافر هذه اللقاحات بضرورة تطعيم هذه الفئة العمرية".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 543 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 286891.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 929 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 69 حالة جديدة.

وأكدت الوزارة أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

يُذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 343026 من ضمنهم 286891 حالة تم شفاؤها، و 19435 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335"، ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.