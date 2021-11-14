صابر الرباعى يشعل حماس جماهير الموسيقى العربية (صور)

ليلة مصرية تونسية جاءت ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي يواصل إحراز أهدافه المتمثلة فى صون الهوية وحفظ التراث، حيث مرت الليلة الثالثة عشر من فعاليات دورته 30 لتحمل نماذج من الإبداعات الغنائية في البلدين، فعلى مسرح النافورة وجه النجم صابر الرباعي التحية للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدي صابر رئيس الأوبرا.

صابر الرباعى

صابر الرباعى

صابر الرباعى

صابر الرباعى

ثم استحوذ على وجدان الجمهور والتمع فى تقديم مجموعة من الاعمال المميزة اداها بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو كريم فودة كان منها ببساطة ، ياعسل ، ياللا ، دلونة ، مزيانة، جرحي ما شفي ، عالطاير ، عمري الجديد ، اتحدي العالم التى غناها باللغتين العربية والفرنسية ، ما تخافش مني ، علي نار ، الله يحميك ، عزة نفسي ، سيدي منصور ، برشا ، المعطف ، عز الحبايب ، ياللي بجمالك ، ضاقت بيك ، خلص تارك الى جانب ع اللي جري وبانوراما من اعمال ذكري .

ريهام عبد الحكيم

ريهام عبد الحكيم

ريهام عبد الحكيم

قبله قدمت النجمة ريهام عبد الحكيم، الشكر لوزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا والقائمين على المهرجان، ثم استعرضت مهاراتها الغنائية وإمكانات صوتها ونجحت فى انتزاع الإعجاب وتغنت بـ "وحياة عينيك ، أيه هو ده، نسم علينا الهوا، الأسامي، حكايتي مع الزمان، زي العسل، حيرت قلبي معاك"، ومن أعمالها "خاتم سليمان، وفيها حاجة حلوة"، كما عزفت الفرقة في بداية الحفل لحن أغنية "إنساك".

ريهام عبد الحكيم

كما قدم كورال شباب وأطفال مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد قيادة وتدريب الدكتور محمد عبد الستار والدكتورة داليا حسنين عدد من مؤلفات الموسيقى العربية القديمة والمعاصرة.

وأقيم الحفل تحت شعار «كامل العدد»، خاصة وأن نفدت تذاكره بالكامل، وشهدت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، بمجرد طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بالأوبرا، بأربع فئات 1810، 1510، 1010، 510 جنيهات.

صابر الرباعى

اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية

ويقام الحفل مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، والتي تتمثل في عدم السماح بالدخول بدون ارتداء الكمامة، والجلوس بأسبقية الحضور، ومنع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات، والالتزام بالدخول من البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بقياس درجات الحرارة بواسطة المختص، مع ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وعدم السماح بتحريك المقاعد الخاصة.