عبدالغفار: نقاط التطعيم بمحطات المترو تشهد إقبالا فاق التوقعات

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، الدكتور خالد عبدالغفار، إن: "نقاط التطعيم بمحطات المترو تشهد إقبالا شديدا فاق توقعاتنا، حيث يحصل المواطن على شهادة تلقي اللقاح في الحال".

وأشار عبدالغفار، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة "إم بي سي" مصر"، إلى أنه سيتم منح لقاح "جونسون" في المحطات الرئيسية ليكون جرعة واحدة يتلقاها المواطن.

وبين أن وتيرة تطعيم لقاح كورونا وصلت إلى نصف مليون يوميا ما بين الجرعة الأولى والثانية.

وحول الحالات المتضررة من الطقس في أسوان، قال عبدالغفار: "إنه تمت السيطرة على كافة الحالات التي تضررت من موجة الطقس السيئ والسيول التي تعرضت لها محافظة أسوان".

وفيما يتعلق بمخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، أكد الوزير أن هناك مخزونا كافيا من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية في المستشفيات بجميع المحافظات، فضلا عن توافر أرصدة من جميع فصائل الدم ومشتقاته بمراكز وبنوك الدم التابعة للوزارة بالمحافظات.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 543 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 286891.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 929 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 69 حالة جديدة.

وأكدت الوزارة أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

يُذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 343026 من ضمنهم 286891 حالة تم شفاؤها، و19435 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335"، ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.