الأحد 14 نوفمبر 2021
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عالم

زيلينسكى: روسيا حشدت نحو 100 ألف عسكرى على حدود أوكرانيا

فلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن روسيا حشدت نحو 100 ألف مقاتل على حدود أوكرانيا.

وصرح زيلينسكي، في مقطع فيديو نشره مكتب الرئيس الأوكراني: "آمل في أن العالم يمكنه الآن أن يرى بوضوح من يريد حقا السلام ومن يحشد نحو 100 ألف جندي على حدودنا".

وأشار زيلينسكي إلى أن الدول الغربية قدمت لأوكرانيا معلومات تفيد بـ"تحركات نشطة" للقوات الروسية على الحدود الأوكرانية.

وثمة توتر سياسي كبير يسود العلاقات الأوكرانية الروسية منذ أحداث 2014 في كييف التي أسفرت عن تغير السلطة في أوكرانيا في عملية اعتمدت بشكل كبير على القوى القومية المدعومة غربيا.

ومنذ ذلك الحين تشهد منطقة دونباس شرق أوكرانيا أزمة عسكرية سياسية، كما أسفرت تلك الأحداث عن توتر بالغ في شبه جزيرة القرم التي تقطنها أغلبية روسية ليتم في مارس 2014 إجراء استفتاء شعبي صوت لصالح عودة المنطقة إلى حضن روسيا.

والأسبوع الماضي قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن روسيا حشدت نحو 90 ألف عسكري من قواتها قرب الحدود مع أوكرانيا في محاولة للضغط عليها.

لكن نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بولانسكي، أكد أن روسيا لم تخطط أبدا لأي تدخل عسكري في الأراضي الأوكرانية.

كما شدد الدبلوماسي على أن لدى روسيا الحق في حشد أي قوات عسكرية في أي مكان داخل أراضيها.

روسيا أوكرانيا روسي على روس سكر زيلينسكي راني حدود حشد عسكري اوكراني

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