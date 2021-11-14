الجيش اللبنانى: القبض على أفراد عصابتين للسلب بقوة السلاح والخطف

قال الجيش اللبناني إن دورية من مديرية المخابرات ألقت القبض على مواطن لبناني وآخر سوري بعد أن أعدت لهما كمينا في منطقة نيحا بالبقاع شمالي البلاد.



وأضاف الجيش اللبناني - في بيان - أن المتهم الأول يتزعم إحدى عصابات السلب بقوة السلاح والخطف في منطقة البقاع، كما قام في شهر يوليو الماضي برفقة آخرين بقتل عنصر متقاعد بقوى الأمن الداخلي خنقا في منطقة حاصبيا، كما أطلق في وقت سابق النار باتجاه دورية لمديرية المخابرات ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين.



وأوضح أن مديرية المخابرات أوقفت في وقت سابق عددا من أفراد العصابة التي يتزعمها المتهم الأول لتورطهم بأفعال جرمية مختلفة.



وفي السياق ذاته، قامت دورية من مديرية المخابرات بالقبض على مواطن لبناني في منطقة تحويطة الغدير بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت لتشكيله مع آخرين عصابة سلب بقوة السلاح وسرقة دراجات نارية، والصادرة بحقه مذكرات ضبط وإحضار بتهم مختلفة منها إطلاق نار وتعاطي المخدرات.



وأشار الجيش اللبناني إلى أن السلطات المختصة تباشر التحقيقات مع المتهمين.

وعلى صعيد آخر، كشفت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد المصابين بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث بلغ عدد المصابين 914 شخصا بينهم 892 مقيما و22 وافدا، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 649 ألفا و696 حالة منذ ظهور الفيروس.

وأكدت الوزارة، في تقريرها ، تسجيل 5 حالات وفاة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 8566 حالة، فيما ظل التفشي المجتمعي عند المستوى الثالث. وبلغ عدد الحالات المكررة 43 حالة.

في غضون ذلك، دعا الدكتور فراس الأبيض وزير الصحة اللبناني إلى الإسراع بالحصول على اللقاح المضاد لكورونا، حيث بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الأولى مليون و920 ألفا و33 شخصا بنسبة 35.2% من عدد السكان من عمر 12 سنة، فيما حصل على الجرعة الثانية مليون و698 ألفا و254 شخصًا بنسبة 31.2 بالمائة من السكان من عمر 12 سنة.