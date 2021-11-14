علاقة شذوذ.. السبب وراء قتل عامل لشقيقه فى الدقهلية
كشفت تحقيقات النيابة العامة بمنية النصر بمحافظة الدقهلية، أن شذوذ جنسي وراء ارتكاب عامل لواقعة قتل شقيقه في قرية "الحميدية" وليست خلافات علي الميراث.
حيث استغل المجني عليه تعاطي شقيقه الأصغر للمواد المخدرة، وغيابه عن الوعي في إتيان الفحشاء معه، دون شعور المتهم حتى اكتشف ما يحدث له ليلا واكتشف أن شقيقه هو من يفعل ذلك فانهال عليه بسكين وطعنه عدة طعنات، وأعاد المتهم تمثيل ما حدث في المعاينة التصويرية أمام النيابة العامة فأمرت بعرضه علي الطبيب الشرعي وتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان صحة أقواله من عدمه.
وأكد المتهم "إبراهيم م. م." 19 سنة عامل، أنه قتل شقيقه ليس بسبب خلافات الميراث، مشيرا الي أنه بدأ في تعاطي المواد المخدرة منذ حوالي 4 شهور فقط، وبدأ في تعاطي البانجو والحشيش، ثم تطور الأمر معه إلي تعاطي الهيروين وبكميات كبيرة، وهو ما كان يتسبب في غيابه عن الوعي ولا يدري بما يدور حوله.
وواصل المتهم اعترافه، أنه عندما كان يستيقظ من نومه في الفترة الأخيرة، يشعر بوقوع أثار عملية شذوذ جرت له وهو في نومه، وبدأ الشك في أخيه لأنه هو الوحيد الموجود معه في المنزل، وعندما سأله أنكر أن يكون يفعل هذا الأمر .
وأشار إلي أنه في فجر يوم الجمعة الماضية عاد إلي البيت وكان متعاطي المخدرات بكميات أقل وكان شبه واعي شعر بشقيقه يكرر ما يفعله معه في حالة غيابه عن الوعي، فتوجه إلي المطبخ واستل سكينا، وعندما حاول عتاب شقيق ادعي أنه نائم، فانهال عليه ضربا بالسكين.
وحاولت أسرة المجني عليه إنقاذه ونقلوه إلي مستشفى منية النصر المركزي، وأمر الأطباء بتحويله إلي مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن وصوله المستشفى.
وأمرت النيابة العامة بعرض المتهم علي الطبيب الشرعي وبيان ما إذا كان قد تعرض للشذوذ الجنسي من عدمه، وتحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.