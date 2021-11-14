علاقة شذوذ.. السبب وراء قتل عامل لشقيقه فى الدقهلية

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمنية النصر بمحافظة الدقهلية، أن شذوذ جنسي وراء ارتكاب ‏عامل لواقعة قتل شقيقه في قرية "الحميدية" وليست خلافات علي الميراث.

حيث استغل المجني عليه تعاطي شقيقه الأصغر ‏للمواد المخدرة، وغيابه عن الوعي في إتيان الفحشاء معه، دون شعور المتهم حتى اكتشف ما ‏يحدث له ليلا واكتشف أن شقيقه هو من يفعل ذلك فانهال عليه بسكين وطعنه عدة طعنات، ‏وأعاد المتهم تمثيل ما حدث في المعاينة التصويرية أمام النيابة العامة فأمرت بعرضه علي ‏الطبيب الشرعي وتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان صحة أقواله من عدمه.‏



وأكد المتهم "إبراهيم م. م." 19 سنة عامل، أنه قتل شقيقه ليس بسبب خلافات الميراث، مشيرا الي أنه بدأ في تعاطي المواد المخدرة منذ حوالي 4 ‏شهور فقط، وبدأ في تعاطي البانجو والحشيش، ثم تطور الأمر معه إلي تعاطي الهيروين ‏وبكميات كبيرة، وهو ما كان يتسبب في غيابه عن الوعي ولا يدري بما يدور حوله.‏



وواصل المتهم اعترافه، أنه عندما كان يستيقظ من نومه في الفترة الأخيرة، يشعر بوقوع أثار ‏عملية شذوذ جرت له وهو في نومه، وبدأ الشك في أخيه لأنه هو الوحيد الموجود معه في ‏المنزل، وعندما سأله أنكر أن يكون يفعل هذا الأمر .‏



وأشار إلي أنه في فجر يوم الجمعة الماضية عاد إلي البيت وكان متعاطي المخدرات بكميات أقل ‏وكان شبه واعي شعر بشقيقه يكرر ما يفعله معه في حالة غيابه عن الوعي، فتوجه إلي المطبخ ‏واستل سكينا، وعندما حاول عتاب شقيق ادعي أنه نائم، فانهال عليه ضربا بالسكين.‏



وحاولت أسرة المجني عليه إنقاذه ونقلوه إلي مستشفى منية النصر المركزي، وأمر الأطباء ‏بتحويله إلي مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن وصوله ‏المستشفى.

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وأمرت النيابة العامة بعرض المتهم علي الطبيب الشرعي وبيان ما إذا كان قد تعرض للشذوذ ‏الجنسي من عدمه، وتحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وحبس المتهم 4 أيام علي ذمة ‏التحقيقات.‏