الأحد 14 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 14-11-2021

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.


وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية (من 5 إلى 7 صباحا) في الصباح الباكرعلى بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وأقصى جنوب الصعيد (السلوم-مطروح-أسوان-أبو سمبل) على فترات متقطعة (30% تقريبا)، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب – شلاتين – مرسى علم ) على فترات متقطعة (50% تقريبا).


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 27 17
الإسكندرية 27 18
وادي النطرون 27 18
طنطا 27 17
شبين الكوم 27 17
دمنهور 27 18
بلطيم 27 17
مطروح 24 18
السلوم 23 16
سيوة 25 15
بورسعيد 27 19
دمياط 27 19
الزقازيق 27 18
المنصورة 27 18
الإسماعيلية 28 17
السويس 28 19
العريش 28 19
رفح 28 18
رأس سدر 27 17
نخل 25 11
نويبع 25 22
طابا 25 20
كاترين 21 11
الطور 26 20
شرم الشيخ 29 21
الغردقة 29 20
مرسى علم 28 19
الفيوم 28 16
بنى سويف 28 16
المنيا 28 16
أسيوط 29 17
سوهاج 29 17
قنا 30 18
الأقصر 30 19
أسوان 31 20
إدفو 31 20
أبوسمبل 30 20
الوادي الجديد 30 18
شلاتين 28 19
أبو رماد 28 19
حلايب 26 20
رأس حدربة 26 20
 

مصر البحر الاحمر جديد أسوان سوهاج الوادي الجديد الاسماعيلى ارصاد هيئة العريش سيناء مطروح الحرارة درجات الحرارة الإسماعيلية السويس الغربية جنوب سيناء وادى النطرون الوجه البحري درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالِم ينشر الجهل

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