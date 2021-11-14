الأحد 14 نوفمبر 2021
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وائل لطفى

فن

وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا ينعيان مطرب الموسيقى العربية هانى عامر

مطرب الأوبرا الراحل
مطرب الأوبرا الراحل هاني عامر

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، وجميع الفنانين والعاملين بها، مطرب الموسيقى العربية بالأوبرا هانى عامر الذى وافته المنية مساء السبت 13 نوفمبر بعد صراع مع المرض.

عبد الدايم: هاني عامر نموذج للفنان المخلص

وقالت وزيرة الثقافة إن الراحل كان نموذجًا للفنان المخلص المتفاني فى عمله، مشيرة إلى أن القدر لم يمهله لاستكمال مسيرته الإبداعية، وتوجهت بالعزاء لأسرته وزملائه وأصدقائه داعية الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جانبه، قال رئيس الأوبرا إن الراحل أحد فنانى الأوبرا المتميزين وعرف بالتزامه ودماثة الخلق وعلاقاته الطيبة مع جميع زملائه.

يذكر أن المطرب الراحل هانى عامر أحد النجوم البارزين فى دار الأوبرا، بدأ مع فرقة نجوم الأوبرا بقيادة المؤلف الموسيقى جمال سلامة، وقدم عددا كبيرا من الحفلات الهامة، كما شارك فى مهرجانات الموسيقى العربية المتعددة وأيضا خلال الاحتفالات المتنوعة بمختلف المناسبات الوطنية والاجتماعية

من جانبه، قال رئيس الأوبرا إن الراحل أحد فنانى الأوبرا المتميزين وعرف بالتزامه ودماثة الخلق وعلاقاته الطيبة مع جميع زملائه.

إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة رئيس الأوبرا الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية مطرب الاوبرا الراحل هاني عمر رحيل هاني عامر مطرب الاوبرا

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