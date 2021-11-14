100 مليار جنيه استثمارات فى الثروة الداجنة بمصر

أكد الدكتور محمود العناني، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، أن حجم الاستثمارات في صناعة القطاع الداجني في مصر ارتفع من 90 إلى 100 مليار جنيه، مؤكدًا أنها من الصناعات الوطنية الهامة التي تقوم بتوفير الدواجن والبروتين الحيواني بأسعار مناسبة للمواطنين.

وقال رئيس اتحاد منتجي الدواجن، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن الدورة الإنتاجية للدواجن تستغرق 45 يومًا، وتذبذب الأسعار ارتفاعًا أو هبوطًا يرجع إلى زيادة أسعار الأعلاف العالمية التي تمثل نسبة 70% من مستلزمات إنتاج الدواجن، حيث يتكون إنتاج الأعلاف من محاصيل الصويا والذرة الصفراء الصفراء.

وأضاف أن صناعة الدواجن هي من أهم الاستثمارات التي يتم ضخ فيها أموال طائلة ومهمة للاقتصاد المصري، حيث أن انتشار المزارع في المناطق الصحراوية والمناطق البعيدة عن الكتلة السكانية تعمل على توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل إلى الملايين.

وأكد أنه يوجد في مصر ما بين 15 مليار ونصف طائر إلى مليار و600 مليون طائر سنويًا، بما يمثل اكتفاء ذاتي من الدواجن المحلية يكفي الاحتياجات بنسبة 97 % على الأقل.

وأوضح رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن الاتحاد وقع بروتوكول تعاون خلال الفترة الماضية مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لطرح أطباق بيض المائدة بأسعار مخفضة للمواطنين في المجمعات الاستهلاكية، الأمر الذي أدى إلى إعادة التوازن في الأسواق المحلية، و خفض سعر طبق البيض حاليًا إلى 43 جنيهًا في الأسواق المحلية، مشيرًا إلى أن حجم الإنتاج من البيض سنويًا يصل إلى 14 مليار بيضة، مما يمثل اكتفاء ذاتي بنسبة 100%.