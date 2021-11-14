الأحد 14 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

100 مليار جنيه استثمارات فى الثروة الداجنة بمصر

الدواجن المحلية
الدواجن المحلية

أكد الدكتور محمود العناني، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، أن حجم الاستثمارات في صناعة القطاع الداجني  في مصر ارتفع من 90 إلى 100 مليار جنيه، مؤكدًا أنها من الصناعات الوطنية الهامة التي تقوم بتوفير الدواجن والبروتين الحيواني بأسعار مناسبة للمواطنين.

وقال رئيس اتحاد منتجي الدواجن، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن الدورة الإنتاجية  للدواجن تستغرق  45 يومًا،  وتذبذب  الأسعار ارتفاعًا أو هبوطًا يرجع إلى زيادة  أسعار الأعلاف العالمية  التي تمثل نسبة 70% من مستلزمات إنتاج الدواجن، حيث يتكون إنتاج الأعلاف من محاصيل  الصويا والذرة الصفراء الصفراء.

وأضاف أن صناعة الدواجن هي من أهم الاستثمارات التي يتم ضخ فيها أموال طائلة ومهمة  للاقتصاد المصري، حيث أن انتشار المزارع في المناطق الصحراوية والمناطق البعيدة عن الكتلة السكانية تعمل على توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل إلى الملايين.

وأكد أنه يوجد في مصر ما بين 15 مليار ونصف طائر إلى مليار و600 مليون طائر سنويًا، بما يمثل اكتفاء ذاتي من الدواجن المحلية يكفي الاحتياجات بنسبة 97 % على الأقل.

وأوضح رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن الاتحاد وقع بروتوكول تعاون خلال الفترة الماضية مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لطرح أطباق بيض المائدة بأسعار مخفضة للمواطنين في المجمعات الاستهلاكية، الأمر الذي أدى إلى إعادة التوازن في الأسواق المحلية، و خفض سعر طبق البيض حاليًا إلى 43 جنيهًا في الأسواق المحلية، مشيرًا إلى أن حجم الإنتاج من البيض سنويًا يصل إلى 14 مليار بيضة، مما يمثل اكتفاء ذاتي بنسبة 100%.

الدواجن رئيس اتحاد بروتوكول تعاون البروتين الحيواني إنتاج الدواجن المجمعات الاستهلاكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالِم ينشر الجهل

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف كواليس «مشاجرة الجيرة» على فيسبوك بالقاهرة

زيلينسكى: روسيا حشدت نحو 100 ألف عسكرى على حدود أوكرانيا

هاكرز يخترقون نظام البريد الإلكترونى لـ«إف بى آى»

جوتيريش: الكارثة المناخية لا تزال ماثلة

علاقة شذوذ.. السبب وراء قتل عامل لشقيقه فى الدقهلية

100 مليار جنيه استثمارات فى الثروة الداجنة بمصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كيف تلاعبت «السوشيال ميديا» بمنظمات ووسائل الإعلام الدولى؟

ماجد حبته

مصير الكوكب فى عهدة مصر

د هند جاد

قاموس «هى».. الاختيارات والمشاعر

د. منى حلمى

مصر وطنى وعملية «غسيل» حضارة عاجلة

علي سعدة

وطنيتهم ووطنيتنا

مؤمن المحمدي

خطأ شائع ومتكرر!

محمد عبدالعزيز

من يذكر مصر الأخرى؟

صفاء النجار

أدعو الحكومة لحظر فيسبوك أسبوعًا فى الشهر

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

مكتب بينيت يعلق على اعتقال زوجين إسرائيليين فى تركيا

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل ثلاثة فلسطينيين فى الضفة الغربية

«التحرير الفلسطينية»: ازدواجية المعايير فى مجلس الأمن تشجع إسرائيل على الاستيطان