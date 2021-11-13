«تسويق الأسماك»: ضخ 130 طن أسماك طازجة ومجمدة بتخفيضات 40%

قالت الشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية إنها تضخ 130 طن أسماك طازجة ومجمدة بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 30% إلى 40% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.

وأشارت إلى أنها توفر منتجاتها من الأسماك الطازجة والمجمدة من مصادر متنوعة وأبرزها (هيئة قناة السويس ومزارع غليون وبحيرة ناصر والبحر الأحمر وسوق العبور) ليتم توزيعها على منافذ الشركة البالغة نحو 27 فرعا منتشرا في محافظات القاهرة الكبرى وأسوان لتوفير احتياجات المواطنين من هذه الأسماك بأسعار مخفضة.

ولفتت إلى أنها أكبر منافس أمام القطاع الخاص لتوفير هذه المنتجات من الأسماك بأسعار تنافسية، حيث تحتوي على 100 صنف من الأسماك الطازجة والمجمدة وتدفع بالسيارات المتحركة إلى المحافظات والمناطق التي تخلو من الخدمات التموينية وفي الميادين الرئيسية والشوارع بالمحافظات القاهرة الكبرى والمدن الجديدة.