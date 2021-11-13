7 نصائح لـ«حماية المستهلك» مع شراء الغسالة الكهربائية

قدم جهاز حمايه المستهلك عدة نصائح عند الإقدام على شراء السلع المعمرة وخاصة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وخاصة الغسالة الكهربائية، حتى لا يتعرض المواطنين للغش أو التحايل.

ويرصد «الدستور» فى السطور التالية أبرز تلك النصائح..

1- يجب أن تحتوي الغسالة الكهربائية علي برامج الشطف الإضافى في حالة وجود حساسية مفرطة للمنظفات لدى أحد أفراد الأسرة.

2- يجب أن تحتوى الغسالة علي “تايمر الحرارة” المنفصل.

3- عوامل الأمان عند تركيب الغسالة.

4- توصيل و تركيب الغسالة بمعرفة مندوب الشركة.

5- تأكد من عدم تلف الجھاز عند فتحه.

6- إذا تم وضع الجھاز فوق أرض مغطاة بالسجاد، تأكد من أن دوران الھواء يتم بحرية.

7- يجب عدم جذب الفيشة من سلك الكھرباء.