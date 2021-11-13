تدشين أول منصة إلكترونية للشمول المالي بجامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، السبت، بدء تطبيق نظام إلكتروني لتقييم المهارات القيادية والإدارية، للمتقدمين لشغل المهام الإدارية بجامعة طنطا، إضافة للمقابلات الشخصية حيث يعتمد الاختبار على قياس المهارات اللغوية والحاسب الآلي والمهارات القيادية ومهارات الإبداع والابتكار والمهارات الذهنية.

وقال زكى إن ذلك تطبيقاً لتجربة جامعة طنطا الرائدة في تنفيذ نموذج متميز للإدارة بالأهداف، وتنفيذ مبادئ الحوكمة الإدارية منذ بداية العام الحالي ٢٠٢١، واتساقاً مع محاور التنمية المستدامة لرؤية مصر ٢٠٣٠.

أشار رئيس جامعة طنطا إلى أن نظام التقييم الجديد يأتي في إطار حرص الجامعة على الارتقاء بالأداء الوظيفي لكافة المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص،وإتاحة الفرصة لاختيار الأفضلً، في ضوء معايير موضوعيًة تتضمن اختيار الكفاءات بشفافية مطلقة ونزاهة بعيدا عن الوساطة والمحسوبية.

وطالب رئيس الجامعة جميع المتقدمين من مديري المراكز العامة الخدمية والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة، بضرورة مراجعة الدليل الإرشادي الذي تم إعداده للاختبار الجديد جيدا، وسيتم توفير نموذج التسجيل الالكتروني ورابط إجراء الامتحان وجدوله الزمني لاحقاً.