السبت 13 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الصحة: لدينا مخزون من الأمصال المضادة للدغات العقارب بكل المستشفيات

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، إن وزارة الصحة مستعدة من زمن لمواجهة تداعيات حالة الطقس السيئ، ووفرت فرق طب وقائي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "لدينا ما يكفي من الأمصال المضادة للدغات العقارب"، مشيرا إلى أن 503 مواطنين في أسوان تعرضوا للدغ، وتم التعمل معهم بشكل فوري في المستشفى الجامعي بأسوان والوحدات الصحية، لافتا إلى أن المخزون في أسوان 3 آلاف و350 جرعة، أخذ منها 5.3 جرعة فقط.

التفاصيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالِم ينشر الجهل

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف كواليس «مشاجرة الجيرة» على فيسبوك بالقاهرة

الكنيسة تتبرأ من زكريا بطرس: انقطعت صلته منذ 18 عامًا

ضوابط إلحاق عمالة جديدة بالجهاز الإداري للدولة

الصحة: لا توجد وفيات بسبب لدغات العقارب في أسوان

خسائر الأمطار.. إصابة 80 شخصًا إثر تعرضهم للدغات العقارب وانهيار المنازل فى أسوان

نائب محافظ سوهاج يلتقي بأعضاء مبادرة «شباب يدير شباب YLY»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كيف تلاعبت «السوشيال ميديا» بمنظمات ووسائل الإعلام الدولى؟

ماجد حبته

مصير الكوكب فى عهدة مصر

د هند جاد

قاموس «هى».. الاختيارات والمشاعر

د. منى حلمى

مصر وطنى وعملية «غسيل» حضارة عاجلة

علي سعدة

وطنيتهم ووطنيتنا

مؤمن المحمدي

خطأ شائع ومتكرر!

محمد عبدالعزيز

من يذكر مصر الأخرى؟

صفاء النجار

أدعو الحكومة لحظر فيسبوك أسبوعًا فى الشهر

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل ثلاثة فلسطينيين فى الضفة الغربية

«التحرير الفلسطينية»: ازدواجية المعايير فى مجلس الأمن تشجع إسرائيل على الاستيطان

5 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم 122