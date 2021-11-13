الصحة: لدينا مخزون من الأمصال المضادة للدغات العقارب بكل المستشفيات

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، إن وزارة الصحة مستعدة من زمن لمواجهة تداعيات حالة الطقس السيئ، ووفرت فرق طب وقائي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "لدينا ما يكفي من الأمصال المضادة للدغات العقارب"، مشيرا إلى أن 503 مواطنين في أسوان تعرضوا للدغ، وتم التعمل معهم بشكل فوري في المستشفى الجامعي بأسوان والوحدات الصحية، لافتا إلى أن المخزون في أسوان 3 آلاف و350 جرعة، أخذ منها 5.3 جرعة فقط.

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