4 نصائح تساعدك على تنمية سلوك التعاون لدى الأطفال

القيم التى يغرسها الآباء فى عقول أبنائهم خاصة خلال السنوات الأولى من عمرهم، تظل راسخة لديهم وتتحول إلى أسلوب حياة.

“حب التعاون والمشاركة” على رأس تلك الصفات والخصال الحميدة التى يجب تدريب الأطفال على القيام بها وإقناعهم بأن هناك حالاتيجب المشاركة فيها لتصبح النتائج أفضل.

وفى تقرير نشره موقع “Success”، قدم عدد من الخبراء نصائح لتدريب الأطفال على حب التعاون والمشاركة:

1- شرح فوائد التعاون

يجب على الآباء التحدث إلى الطفل أولًا حول أهمية التعاون والفوائد التى من الممكن أن يحصلوا عليها متى قاموا بمشاركة الآخرين، والتى منها على سبيل المثال “إنجاز المهام بشكل أسرع، والقيام بأكثر من عمل في وقت واحد”.

2- المشاركة في أعمال المنزل

بعدما نقوم بشرح أهمية التعاون للأطفال، ندفعهم إلى تطبيق هذه المعلومات بشكل عملي فى إطار المنزل، وذلك عن طريق طلب المساعدة فى أعمال المنزل والتدريب بشكل عملى على فكرة إنجاز الأعمال بشكل أسرع إذا تعاون الأشخاص فى القيام بها.

3- تدريب الطفل على المسؤولية

لاينبغي أن تترك الطفل يتصرف بفوضوية لمجرد أنه طفل، فكثيرًا ما نستمع إلى جمل مثل، “عندما يكبر الطفل سوف يتحمل المسؤولية”، ولكن هذا التصور غير صحيح، فإن لم يحرص الأب والأم منذ البداية على تدريب أطفالهم على تحمل المسؤولية، سوف يكونوا فيما بعد أشخاص غير مسؤولين، ويمكن تدريبهم على ذلك فى إطار الأشياء التى يستطيعون القيام بها فى حدود أعمارهم المتفاوته.

4- كن قدوة لأطفالك

في الغالب لن يقوم الطفل بتنفيذ أوامر والده إذا لم يرى فيه “أبًا مسؤولًا”، وتعتبر هذه الطريقة هي أسرع وأفضل طريقة لتدريب طفلك على قيم التعاون أو أي قيمة تريد أن يمارسها الطفل، أجعله فقط يراك تقوم بها، حينها سيكون من السهل تدريب الطفل عليها.