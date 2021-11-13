الثلاثاء.. منتدى المستقبل للفكر والإبداع يناقش «رواية 1956»

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع، فى مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني بوسط البلد، الثلاثاء المقبل، ندوة نقدية لمناقشة "رواية ١٩٥٦" للكاتبة الروائية جمال حسان.

يناقش الرواية الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والناقد الأدبي شعبان يوسف، والناقدة الدكتورة منى طلبة، ويدير الندوة الشاعر أمل سالم.

وصدرت "رواية ١٩٥٦“ حديثًا عن دار النسيم بالقاهرة، بعد مجموعة من الأعمال القصصية والروائية للكاتبة الدكتورة جمال حسان، من بينها: ”عصف اليقين، للحقيقة ألف وجه، شهريار ينتظر، سندس والملك، ولي بين الضلوع دم ولحم، وديعة، بورفؤاد ١٩٧٣، نساء الهلباوي"، وغيرها.

ويعد منتدى “المستقبل للفكر والإبداع” إحدى أهم الحلقات النقدية فى الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

وتدور وقائع “رواية 1956” فى الفترة ما بين تأميم قناة السويس فى يوليو 1956، وانسحاب القوات المعتدية عن بورسعيد فى أواخر ديسمبر من العام نفسه، وتعود بأبطالها إلى حفر قناة السويس وسنوات المقاومة وأعمال الفدائيين أثناء الإحتلال البريطاني وقبضته الحديدية على البلاد من خلال قواته المتمركزة فى قاعدتهم الرئيسية على خط قناة السويس.

وتظهر الرواية التحديات أمام رجال الثورة المصرية الوليدة والرئيس الراحل جمال عبد الناصر والصعوبات التي تقف عثرة فى سبيل تنمية موارد البلاد، ثم تجد مصر نفسها بكافة أهلها على مسرح أحداث العالم فى أيام فارقة، حين يتم الإتفاق سرًا بين شركاء العدوان الثلاثي على خطة الغزو لتحطيم القدرة الحربية لمصر، وإسقاط الرئيس جمال عبد الناصر واحتلال القناة.