نائبة الوفد عن «عيد الجهاد»: الأحزاب السياسة داعمة لمشروع بناء مصر الحديثة

أعربت النائبة سحر القاضي، عضو مجلس النواب، عن سعادتها بحضور احتفالية عيد الجهاد الوطني في بيت الأمة وسط كوكبة من الوفديين ورجال الفكر والثقافة والسياسة في المجتمع، مشيرة إلي أن هذه الذكرى الوطنية الغالية على قلوب المصريين جميعا، وتمثل علامة وطنية فارقة في حياة الشعب المصري، حيث انطلقت شرارة التحرر من العبودية والاستعمار على يد سعد باشا زغلول ورفاقه.

مناسبة وطنية

وأضافت «القاضي»، أن الاحتفال بعيد الجهاد الوطني هو مناسبة مصرية وطنية عزيزة على قلوب المصريين، وجمعت كافة أطياف الشعب تحت الشعار الخالد الهلال يحتضن الصليب، ونموت نموت وتحيا مصر، مؤكدة أن هذا الجمع الغفير الذي حضر الاحتفالية يؤكد المعاني الراسخة في وجدان الشعب المصري تجاه هذه المناسبة الجليلة.

جاء ذلك خلال احتفالات حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، بذكرى عيد الجهاد الوطني، وبحضور النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الأزهر والكنيسة رؤساء الأحزاب السياسية والشخصيات العامة والقوى السياسية والوطنية ورموز الإعلام والصحافة.

وقالت، إن الانضمام لحزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة شرف كبير، وأن الحزب هو أقدم الأحزاب السياسية على مستوى العالم ويمتد إلى أكثر من مئة عام، ولم يعد فقط بيت للوطنية المصرية وإنما أصبح بيت للخبرة والعمل السياسي المنضبط والمعارضة الوطنية الحقيقية التي تضع نصب أعينها مصلحة الوطن والمواطنين.

دعم المشروع الوطني

وأشارت «القاضي» إلى أن الأحزاب السياسية باتت داعم بقوة للمشروع الوطني الكبير الذي يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن مصر الحديثة وداعم نهضتها بقوة للدخول إلى الجمهورية الجديدة التي ستغير وجه المنطقة، وتؤكد للعالم أجمع أن أحفاد سعد زغلول قادرون على قهر المستحيل وصناعة المعجزات.