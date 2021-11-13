السبت 13 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أسامة الأزهري يفتتح المجالس الحديثية في أكاديمية إحياء.. (صور)

الأزهري خلال المجالس
الأزهري خلال المجالس الحديثية

عقد الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، مجلسا حديثيا لقراءة كتابه «البلدانيات»، وهو عبارة عن أربعين حديثا عن أربعين شيخا من أربعين بلدا سافر إليها ودخلها.


وشدد «الأزهري» قبل بداية حديثه على ضرورة ارتداء الكمامات والالتزام بالضوابط الصحية.

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يأتي ذلك في إطار افتتاح فضيلته للمجالس الحديثية بأكاديمية إحياء بالمقطم، وفي حضور كبير من طلاب العلم من مصر ودول متعددة وجنسيات مختلفة.

تفاصيل المجلس

بدأ المجلس بعد صلاة العصر بقراءة آيات من الذكر الحكيم وأعقبه قراءة الدكتور أسامة الأزهري للأحاديث مُعلقًا عليها وشارحا لها، وتخلل ذلك صلاة المغرب والعشاء، وكذلك تم إلقاء بعض القصائد والإنشاد والمديح على غرار عادة المحدثين القدماء في عقدهم للمجالس الحديثية.

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وأكد «الأزهري» على حب الوطن والأحاديث النبوية التي وردت في الوصية بأهل مصر خيرا، داعياً الله عز وجل لمصر أن يديم عليها الأمن و الأمان وأن يجعلها أعز الامم والأوطان.

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وألقى الدكتور أحمد نبوي أحد علماء الأزهر الشريف و عميد الأكاديمية كلمة مختصرة رحب فيها بالدكتور أسامة الأزهري وقدم له شكره الوافر على تشريفه بالحضور بين طلاب العلم ودعمه لهم بمثل هذه اللقاءات والمجالس.


واختتم المجلس بنصائح غاليه من الدكتور أسامة الأزهري للطلاب بالحرص على التعلم الذي من خلاله تُصنع الحضارات وتبنى الأوطان ويعم الاستقرار والأمان في المجتمعات.

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من هو أسامة الأزهري؟


الجدير بالذكر، أن الدكتور أسامة  الأزهري هو خطيب ومحاضر أزهري ولد في الإسكندرية يوم الجمعة 18 رجب 1396 هـ - 16 يوليو 1976م .

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ونشأ في سوهاج من صعيد مصر، وبارك والده توجهه لحفظ القرآن الكريم، ولم يقتصر في تكوينه على ماتلقاه خلال دراسته الأكاديمية الرسمية الأزهرية بل طلب العلوم الشرعية وغيرها من خلال ملازمة ومرافقة أهل كل علم من المتخصصين من أكابر علماء الأزهر الشريف المعمور، ثم عدد من أكابر علماء الشام، واليمن، والمغرب العربي، وأجازه جل من لقيهم من العلماء وقد ذكر عددا منهم في بعض من مؤلفاته كمعجم الشيوخ وأسانيد المصريين وغيرها.

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اسامة الازهري يفتتح المجالس الحديثية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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