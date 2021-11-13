إصدار سندات خضراء وطفرة في إنتاج الوقود.. حصاد نشاط وزارة التخطيط اليوم

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، السبت، نشاطًا مكثفًا يستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة المصرية كانت ذات دور نشط ورائد في تحمل تحديات كبيرة في مشروعات البنية التحتية طويلة الأجل على مدى العقد الماضي، لتواصل تعزيز نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الخضراء، الأمر الذي يتجاوز صياغة السياسات والإطار المؤسسي للتنفيذ والتمويل الفعلي.

https://www.dostor.org/3625386



أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تسعى لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص عبر عدة منصات استثمارية، على رأسها الصندوق السيادى، ومن خلال عدد من المشروعات أهمها مشروعات البنية التحتية والاستثمارات التي تستهدف التعافي الأخضر والطاقة المتجددة.

https://www.dostor.org/3625383



أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تسعى لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص عبر عدة منصات استثمارية، على رأسها الصندوق السيادى، ومن خلال عدد من المشروعات أهمها مشروعات البنية التحتية والاستثمارات التي تستهدف التعافي الأخضر والطاقة المتجددة.

https://www.dostor.org/3625383



قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر أصدرت سندات خضراء عامة بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لأول مرة في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب استعداد القطاع الخاص المصري لإطلاق "سندات خضراء خاصة"، بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار.

https://www.dostor.org/3625414

شارك الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ممثلا عن مصر في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في دورته العادية (112) على مستوى الخبراء اليوم، وذلك بمشاركة وفود من دول المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والسودان، سلطنة عمان، الكويت، والمغرب، وذلك للتحضير للاجتماع على مستوى الوزراء غدا.

https://www.dostor.org/3625396



كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تخطى إنتاج مصر من البترول والغاز الطبيعى شهريًا 7 مليون طن، حيث سجل الإنتاج الشهرى سجل أعلى مستوياته خلال شهرى مارس وأغسطس 2021 بقيمة 7.1 مليون طن و7.024 مليون طن بالترتيب، لافتًا إلى أن حجم إنتاج البترول والغاز الطبيعى بلغت 54.800 مليون طن خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 50.374 مليون طن استهلاك خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، محققه فائض قدره 4.5 مليون طن.



https://www.dostor.org/3625323

