وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب مدارس اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، رسالة لطلاب مدارس اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، للتعرف على كيف الاستفادة من بنك أسئلة نجوى ليمتد في التدريب على النظام الجديد.‎

وأضاف وزير التعليم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: «سجِّل في ورشة العمل المُقدَّمة من نجوى ليمتد وبنك المعرفة المصري يوم الثلاثاء الموافق ١٦ نوفمبر الساعة ٦:٠٠ مساءً https://www.ekb.eg/en/events?event=154896336showd&month=11&year=2021

وتابع: «يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ نوفمبر الساعة ٦:٠٠ مساءً https://www.ekb.eg/en/events?event=154896755showd&month=11&year=2021».