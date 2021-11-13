«زراعة الفيوم»: متابعة الجمعيات الزراعية للتأكد من توزيع الأسمدة وكارت الفلاح

تابع د. ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، يرافقه في الجولة المهندس محسن معبد، مسؤول منظومة كارت الفلاح بالمديرية بالمرور على الزراعات الشتوية وكذلك مراجعة أعمال الجمعيات الزراعية بمركز إطسا؛ للوقوف على تفعيل الجمعيات لمنظومة كارت الفلاح وتوزيع الكارت وعملية توزيع الأسمدة على المزارعين، خاصة جمعية مطول وجمعية جردو للوقوف على آخر ما تم إنجازه من منظومة كارت الفلاح وعملية صرف الأسمدة وتذليل العقبات التي تواجه عملية صرف الأسمدة وكذلك متابعة توافر الأسمدة بمخازن الجمعيات الزراعية وإعطاء التعليمات المنظمة لعملية الصرف.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتواصل مع المزارعين وحل مشاكل الأسمدة

ومتابعة أعمال منظومة كارت الفلاح.

وأعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن توفير 8 منافذ بيع متحركة لبيع اللحوم الطازجة والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بمناطق متفرقة داخل مركز ومدينة الفيوم، بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحاربة جشع بعض التجار.

أشار الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، إلى الدفع بعدد 8 سيارات كمنافذ مجهزة متحركة لبيع اللحوم الطازجة ومصنعاتها وكذلك الدواجن، إضافة إلى بيع السلع والمنتجات الغذائية والتموينية.

أضاف معاون المحافظ أن المنافذ متواجدة الآن، بمناطق السواقى والصّوفى بمدخل الصيفية، والسلخانة، وكيمان فارس بجانب موقف سنهور، وقحافة وميدان الحواتم، لافتًا الى عرض أسعار المنتجات على لوحة كبيرة واضحة للجمهور بالأماكن المستهدفة، حيث تبدأ أسعار اللحوم الطازجة بالكيلو من ١١٥ جنيهًا، و٦٨جنيهًا للحوم المجمدة.

ولفت معاون المحافظ إلى أن توفير هذه المنافذ تسير جنباً الى جنب مع الحملات التفتيشية على محال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم والسلع الأساسية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسعار، والتأكد من سلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية.