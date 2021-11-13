«التأمينات» تحدد شروط مصاريف الجنازة

أكدت الهيئة القومية للتامين الاجتماعي أن مصاريف الجنازة تُصرف وفقًا للترتيب التالي: -

1- الأرمل أو الأرملة بغض النظر عن استحقاق المعاش، وفي حالة وجود أكثر من أرملة توزع بينهن بالتساوي.

2- أرشد الأولاد (أكبر الراشدين من الأولاد سناً).

3- من يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة. وتُصرف نفقات الجنازة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.



صرف نفقات الجنازة

لمواجهة النفقات الطارئة المرتبطة بالوفاة ألزم قانون التأمين الاجتماعي عند وفاة صاحب المعاش، الجهة التي كانت تصرف المعاش، بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين شاملاً معاش الأجر الأساسي والأجر المتغير والزيادات التي تعتبر في حكم المعاش بحد أدنى مقداره مائتان جنيه.

استحقاق الأخت

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن هناك عدة شروط لاستحقاق الأخت على المعاش.

- ألا تكون متزوجة بالإضافة إلى شروط الاعالة وهي ‌ألا يكون أى من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق استحقاقه في المعاش.

- ألا يكون للأخ أو الأخت دخلاً من أي مصدر يعادل قيمة نصيبه في المعاش أو يزيد عليه.

- ألا يكون للأخ أو الأخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم جميعا من أى مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير.



الرقم التأميني

أكدت الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، أن الرقم التأميني هو المدخل الرئيسي لنظام المعلومات بالهيئة من ميلاد الشخص ويستمر حتى استحقاق المعاش ويكون لكل مواطن رقم تأميني واحد فقط. ​

وعن الاستعلام عن الرقم التأميني، اشارت الهيئة القومية عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه يتم معرفة الرقم التأميني عن طريق الموقع أو الاتصال بالخط الساخن 16217.

