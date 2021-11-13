ضبط تشكيلين عصابيين و1622 قضية متنوعة خلال أسبوع

نجحت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي في ضبط تشكيلين عصابيين كالتالي:

5 متهمين ارتكبوا 2 واقعة سرقة، وضبط 1622 قضية متنوعة، أبرزها جرائم «سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة».

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.