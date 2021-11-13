السبت 13 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط تشكيلين عصابيين و1622 قضية متنوعة خلال أسبوع

حملة امنية
حملة امنية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي في ضبط تشكيلين عصابيين كالتالي:

5 متهمين ارتكبوا 2 واقعة سرقة، وضبط 1622 قضية متنوعة، أبرزها جرائم «سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة».

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

الأسلحة النارية على مستوى الجمهورية مواد مخدرة فيروس كورونا الخارجين عن القانون مستوى الجمهورية أجهزة وزارة الداخلية خارجين عن القانون

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عالِم ينشر الجهل

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