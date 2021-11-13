محافظ أسوان يكشف تداعيات سوء الطقس والإجازة الاستثنائية للطلاب

أكد اللواء أشرف عطية، محفظ أسوان، أن المحافظة استعدت بكامل قطاعاتها لمواجهة التغيرات المناخية، مشيرا إلى أنه أعلن منح إجازة استثنائية لطلاب المدارس غدا الأحد، حفاظا عليهم، تحسبا لأي ظروف مناخية خاصة بعد إصابة 503 بلدغات عقارب وتضرر 10 منازل.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن المحافظة لديها معلومات من قبل الهيئة العامة للأرصاد منذ أكثر من أسبوع تفيد باحتمالية وجود تقلبات مناخية في في جنوب مصر، واحتمال وجود عواصف وسيول في أسوان.