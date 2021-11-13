السبت 13 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظ أسوان يكشف تداعيات سوء الطقس والإجازة الاستثنائية للطلاب

محافظ أسوان
محافظ أسوان

أكد اللواء أشرف عطية، محفظ أسوان، أن المحافظة استعدت بكامل قطاعاتها لمواجهة التغيرات المناخية، مشيرا إلى أنه أعلن منح إجازة استثنائية لطلاب المدارس غدا الأحد، حفاظا عليهم، تحسبا لأي ظروف مناخية خاصة بعد إصابة 503  بلدغات عقارب وتضرر 10 منازل.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن المحافظة لديها معلومات من قبل الهيئة العامة للأرصاد منذ أكثر من أسبوع تفيد باحتمالية وجود تقلبات مناخية في في جنوب مصر، واحتمال وجود عواصف وسيول في أسوان.

التفاصيل….

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالِم ينشر الجهل

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف كواليس «مشاجرة الجيرة» على فيسبوك بالقاهرة

محمد الباز يكشف الصندوق الأسود لـ«زكريا بطرس»

الأرصاد الجوية تكشف خريطة سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

«مدبولي» يتفقد تطوير قرية عامر بالسويس.. ويتحدث مع المواطنين (فيديو)

الشروط والأوراق المطلوبة للراغبين في التقديم على التدريس بالحصة

خسائر الأمطار.. إصابة 80 شخصًا إثر تعرضهم للدغات العقارب وانهيار المنازل فى أسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كيف تلاعبت «السوشيال ميديا» بمنظمات ووسائل الإعلام الدولى؟

ماجد حبته

مصير الكوكب فى عهدة مصر

د هند جاد

قاموس «هى».. الاختيارات والمشاعر

د. منى حلمى

مصر وطنى وعملية «غسيل» حضارة عاجلة

علي سعدة

وطنيتهم ووطنيتنا

مؤمن المحمدي

خطأ شائع ومتكرر!

محمد عبدالعزيز

من يذكر مصر الأخرى؟

صفاء النجار

أدعو الحكومة لحظر فيسبوك أسبوعًا فى الشهر

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل ثلاثة فلسطينيين فى الضفة الغربية

«التحرير الفلسطينية»: ازدواجية المعايير فى مجلس الأمن تشجع إسرائيل على الاستيطان

5 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم 122