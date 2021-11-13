جامعة الأزهر تمنع دخول غير الملحقين ضد كورونا بدءًا من الإثنين

أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، أنه وفقا لقرارات لجنة الأزمات بمجلس الوزراء ، تقرر عدم دخول أي طالب أو طالبة غير متلق للتطعيم للحرم الجامعى بداية من يوم الإثنين القادم الموافق ١٥ نوفمبر ٢٠٢١.



وأوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أنه تقرر تكثيف المتابعة الميدانية للتأكد من تطبيق هذا التكليف داخل كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، لافتا إلى أنه بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين فلا يسمح لغير الحاصلين على التطعيم أيضا بالدخول إلا فى حالة وجود عذر مرضى مقبول مع عمل تحليل PCR قبل السماح لهم بالدخول ويكرر أسبوعيا.

وأكد إدارة الجامعة على جميع عمداء الكليات بضرورة الالتزام وتطبيق تعليمات مجلس الوزراء فى هذا الشأن مع تشديد الإجراءات والمتابعة الشخصية الدقيقة، بداية من بعد غد الإثنين 15 نوفمبر الجاري.