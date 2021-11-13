السبت 13 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

جامعة الأزهر تمنع دخول غير الملحقين ضد كورونا بدءًا من الإثنين

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، أنه وفقا لقرارات لجنة الأزمات بمجلس الوزراء ، تقرر عدم دخول أي طالب أو طالبة غير متلق للتطعيم للحرم الجامعى بداية من يوم الإثنين القادم الموافق ١٥ نوفمبر ٢٠٢١.


وأوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أنه تقرر تكثيف المتابعة الميدانية للتأكد من تطبيق هذا التكليف داخل كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، لافتا إلى أنه بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين فلا يسمح لغير الحاصلين على التطعيم أيضا بالدخول إلا فى حالة وجود عذر مرضى مقبول مع عمل تحليل PCR قبل السماح لهم بالدخول ويكرر أسبوعيا.

وأكد إدارة الجامعة على جميع عمداء الكليات بضرورة الالتزام وتطبيق تعليمات مجلس الوزراء فى هذا الشأن مع تشديد الإجراءات والمتابعة الشخصية الدقيقة، بداية من بعد غد الإثنين 15 نوفمبر الجاري.

جامعة الأزهر غير حاصل على التطعيم المركز الإعلامي بجامعة الأزهر لجنة الأزمات بمجلس الوزراء للتطعيم للحرم الجامعى تكثيف المتابعة الميدانية

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