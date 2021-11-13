السبت 13 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محمد الباز يكشف الصندوق الأسود لـ«زكريا بطرس»

جريدة الدستور

حذر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، من أي محاولة لزرع فتنة جديدة بين المسلمين والمسيحيين في مصر بسبب تصريحات "زكريا بطرس"، مشيرا إلى أن علاقة المسلمين والمسيحيين منذ 2013 مبنية على المحبة الحقيقية.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن أعداء الوطن عندما فشلوا في زرع فتنة بين الشعب والشرطة والجيش، يحاولون الآن زرع فتنة طائفية بين المسلمين والمسيحيين.

وقال، "الباز"، إن تصريحات زكريا بطرس المسيئة للإسلام قديمة جدا، وهناك من حاول إعادة نشرها لزرع الفتنة، موضحًا أنه ألف كتابا بعنوان "زكريا بطرس القمص الملعون"، منوها أن تاريخ هذا الكتاب يعود لعام 2009.

 

التفاصيل….

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالِم ينشر الجهل

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