محمد الباز يكشف الصندوق الأسود لـ«زكريا بطرس»

حذر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، من أي محاولة لزرع فتنة جديدة بين المسلمين والمسيحيين في مصر بسبب تصريحات "زكريا بطرس"، مشيرا إلى أن علاقة المسلمين والمسيحيين منذ 2013 مبنية على المحبة الحقيقية.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن أعداء الوطن عندما فشلوا في زرع فتنة بين الشعب والشرطة والجيش، يحاولون الآن زرع فتنة طائفية بين المسلمين والمسيحيين.

وقال، "الباز"، إن تصريحات زكريا بطرس المسيئة للإسلام قديمة جدا، وهناك من حاول إعادة نشرها لزرع الفتنة، موضحًا أنه ألف كتابا بعنوان "زكريا بطرس القمص الملعون"، منوها أن تاريخ هذا الكتاب يعود لعام 2009.