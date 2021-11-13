السبت 13 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير شارع الجانبية بطنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية خلال جولته المسائية أعمال تطوير شارع الجانبية، بحضور د.أحمد عطا، نائب المحافظ، المهندس أحمد عابد، رئيس هيئة الطرق بالغربية، الدكتور محمود عيسي، رئيس حي ثان طنطا وعادل داوود، رئيس حي أول طنطا.

أشار محافظ الغربية إلى أن الشارع يعد أحد المحاور المرورية الهامة بمدينة طنطا كونه يربط شارعي البحر والجلاء بالمحطة والشوارع الرئيسية المتفرعة منها، إضافة إلى ربطه بين أحياء أول وثان طنطا. 

خلال الجولة، تابع المحافظ الأعمال الجارية بالشارع من إزالة طبقات الأسفلت القديمة حيث يتم رصف الشارع بطول ١٢٠٠ متر وبتكلفة مالية تقدر بـ٨ مليون جنيه، موجهًا إدارة المرور باتخاذ الإجراءات لتسهيل حركة المرور خلال فترة الرصف، كما وجه حي أول وثان طنطا باتباع كافة الخطوات السابقة في خطط الرصف من (تركيب البلدورات، تركيب أعمدة إنارة جديدة وعمل بالوعات لصرف الأمطار بطول الشارع).

الشباب والرياضة المبادرة الرئاسية هيئة الطرق محافظ الغربية تطوير مراكز الشباب أعمال تطوير الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تكلفة مالية رفع كفاءة وتطوير المبادرة الرئاسية حياة كريمة وحدات الصحية الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ رئيس حى اول طنطا مبادرة الرئاسية ورفع كفاءة قرى مركز زفتى

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