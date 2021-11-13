5 نصائح تُساعدك على مواجهة اضطرابات النوم ليلًا

الحصول على قسط من النوم ليلًا يساعد أجسامنا على استعادة عافيتها وإصلاح نفسها من آثار الإجهاد والتوتر الذى نمر به طوال اليوم.

إلا أن النوم الكافي قد يصبح بالنسبة للكثيرين منا، حلمًا بعيد المنال بسبب جدول أعمالنا وأسلوب حياتنا المزدحم، حيث لا يستطيع البعض النوم جيدًا في فترات الليل بسبب اضطرابات النوم مثل الأرق وتوقف التنفس أثناء النوم، وفقًا لتقرير نشره موقع «healthy builderz»الطبي.

فإذا لم تكن من محبي تناول أدوية النوم، فمن المحتمل أنك تفكر في العلاجات الطبيعية لمساعدتك على النوم لفترات كافية ليلًا، وفيما يلي بعض الخيارات التي قد ترغب في تجربتها..

1- استخدم موزع الهواء

إذا كنت تواجه مشكلة في النوم، فقد يكون هناك شيء فى الهواء يسبب تهيجًا فى أنفك ويمنعك من التنفس جيدًا خلال فترات الليل، حيث يمكن لموزع الهواء زيادة الرطوبة في مساحتك حتى تتمكن من التنفس بشكل أفضل.

2- غيّر نظامك الغذائي

يمكن أن يؤثر نظامك الغذائي أيضًا على جودة نومك، خاصةً عندما تلتهم الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والصوديوم، فلا ينصح بتناول الطعام بالقرب من وقت النوم لأن الجهاز الهضمي سيعمل بمرور الوقت مما قد يعطل نومك.

3- قم بإيقاف تشغيل أدواتك

إذا كنت تريد أن تكون قادرًا على النوم جيدًا في الليل، فإن أفضل ما يمكنك فعله هو إيقاف تشغيل أدواتك وهي التليفون المحمول وأجهزة الكمبيوتر قبل نصف ساعة على الأقل من وقت النوم، فبهذه الطريقة لن يتم تحفيز عقلك، مما يسمح له بالهدوء والدخول فى حالة استرخاء النوم.

4- الحمام الساخن

خذ حمامًا ساخنًا قبل النوم، حيث تساعد درجة الحرارة الدافئة على استرخاء عضلاتك وهو ما تريد أن يكون جسمك فيه قبل وقت النوم مباشرة.

5- العسل والحليب الدافئ

يعتقد البعض أن تناول كأس من النبيذ قبل النوم لمساعدته على النوم، ولكن بدلًا من هذا المشروب الكحولي، لماذا لا نشرب كوبًا من الحليب الدافئ والعسل؟، فمن المعروف أن الحليب يحفز خلاليا الجسم على الاسترخاء والدخول فى النوم بينما يساعد العسل فى تهدئة أي التهاب تعاني منه.