السبت 13 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

5 نصائح تُساعدك على مواجهة اضطرابات النوم ليلًا

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

الحصول على قسط من النوم ليلًا يساعد أجسامنا على استعادة عافيتها  وإصلاح نفسها من آثار الإجهاد والتوتر الذى نمر به طوال اليوم.

 إلا أن النوم الكافي قد يصبح بالنسبة للكثيرين منا، حلمًا بعيد المنال بسبب جدول أعمالنا وأسلوب حياتنا المزدحم، حيث لا يستطيع البعض النوم جيدًا في فترات الليل بسبب اضطرابات النوم مثل الأرق وتوقف التنفس أثناء النوم، وفقًا لتقرير نشره موقع «healthy builderz»الطبي.

فإذا لم تكن من محبي تناول أدوية النوم، فمن المحتمل أنك تفكر في العلاجات الطبيعية لمساعدتك على النوم لفترات كافية ليلًا، وفيما يلي بعض الخيارات التي قد ترغب في تجربتها..

1- استخدم موزع الهواء

 إذا كنت تواجه مشكلة في النوم، فقد يكون هناك شيء فى الهواء يسبب تهيجًا فى أنفك ويمنعك من التنفس جيدًا خلال فترات الليل، حيث يمكن لموزع الهواء زيادة الرطوبة في مساحتك حتى تتمكن من التنفس بشكل أفضل.

2- غيّر نظامك الغذائي

 يمكن أن يؤثر نظامك الغذائي أيضًا على جودة نومك، خاصةً عندما تلتهم الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والصوديوم، فلا ينصح بتناول الطعام بالقرب من وقت النوم لأن الجهاز الهضمي سيعمل بمرور الوقت مما قد يعطل نومك.

 3- قم بإيقاف تشغيل أدواتك

 إذا كنت تريد أن تكون قادرًا على النوم جيدًا في الليل، فإن أفضل ما يمكنك فعله هو إيقاف تشغيل أدواتك وهي التليفون المحمول وأجهزة الكمبيوتر قبل نصف ساعة على الأقل من وقت النوم، فبهذه الطريقة  لن يتم تحفيز عقلك، مما يسمح له بالهدوء والدخول فى حالة استرخاء النوم.

4- الحمام الساخن

 خذ حمامًا ساخنًا قبل النوم، حيث تساعد درجة الحرارة الدافئة على استرخاء عضلاتك وهو ما تريد أن يكون جسمك فيه قبل وقت النوم مباشرة.

 5- العسل والحليب الدافئ

 يعتقد البعض أن تناول كأس من النبيذ قبل النوم لمساعدته على النوم، ولكن بدلًا من هذا المشروب الكحولي، لماذا لا نشرب كوبًا من الحليب الدافئ والعسل؟، فمن المعروف أن الحليب يحفز خلاليا الجسم على الاسترخاء والدخول فى النوم بينما يساعد العسل فى تهدئة أي التهاب تعاني منه.

اضطرابات النوم مركز اضطرابات النوم مراكز اضطرابات النوم أسباب عدم التركيز معالجه اضطراب النوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالِم ينشر الجهل

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف كواليس «مشاجرة الجيرة» على فيسبوك بالقاهرة

محمد الباز يكشف الصندوق الأسود لـ«زكريا بطرس»

الأرصاد الجوية تكشف خريطة سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

محاكمة المتهم بنبش قبر والاعتداء جنسيا على جثة موظفة وحرقها بحلوان.. غدا

خسائر الأمطار.. إصابة 80 شخصًا إثر تعرضهم للدغات العقارب وانهيار المنازل فى أسوان

وسط إجراءات احترازية.. «التضامن» تعلن موعد صرف «تكافل وكرامة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كيف تلاعبت «السوشيال ميديا» بمنظمات ووسائل الإعلام الدولى؟

ماجد حبته

مصير الكوكب فى عهدة مصر

د هند جاد

قاموس «هى».. الاختيارات والمشاعر

د. منى حلمى

مصر وطنى وعملية «غسيل» حضارة عاجلة

علي سعدة

وطنيتهم ووطنيتنا

مؤمن المحمدي

خطأ شائع ومتكرر!

محمد عبدالعزيز

من يذكر مصر الأخرى؟

صفاء النجار

أدعو الحكومة لحظر فيسبوك أسبوعًا فى الشهر

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل ثلاثة فلسطينيين فى الضفة الغربية

«التحرير الفلسطينية»: ازدواجية المعايير فى مجلس الأمن تشجع إسرائيل على الاستيطان

5 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم 122