السبت 13 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 8704 قضية تموينية في حملات رقابية بالأسواق خلال أسبوع

حملات تموينية
حملات تموينية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى خلال أسبوع، في ضبط 8704 قضية تموينية متنوعة ضمت الآتي:

-ضبط 176 قضية اسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 19529 اسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 2٫636٫415 جنيه.

-ضبط 29 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 533936 لتر لبيعها فى السوق السوداء.

-ضبط 8449 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت «1872,566» طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط 322 قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمي، بمضبوطات وزنت 683,839 طن، وكذا ضبط 85 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت 38,168 طن.

جاء فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، بالإضافة إلى تكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأسلحة النارية الداخلية على مستوى الجمهورية فيروس كورونا مواد بترولية السوق السوداء غير صالحة للاستهلاك

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالِم ينشر الجهل

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