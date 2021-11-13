ضبط 8704 قضية تموينية في حملات رقابية بالأسواق خلال أسبوع

نجحت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى خلال أسبوع، في ضبط 8704 قضية تموينية متنوعة ضمت الآتي:

-ضبط 176 قضية اسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 19529 اسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 2٫636٫415 جنيه.

-ضبط 29 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 533936 لتر لبيعها فى السوق السوداء.

-ضبط 8449 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت «1872,566» طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط 322 قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمي، بمضبوطات وزنت 683,839 طن، وكذا ضبط 85 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت 38,168 طن.

جاء فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، بالإضافة إلى تكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.