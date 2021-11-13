حكم الشرع في المسح على «الجورب» أثناء السفر

ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر البث المباشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الذي تقوم به يوميًا، من سائل يقول فيه: "حكم الشرع في المسح على الجوارب (الشَّراب) للرجال والنساء؟

وقالت الإفتاء:" ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز المسح على الجورب الشَّراب في الحَضَر والسفر للرجال والنساء".

وتابعت الدار أن هناك شروطًا لذلك وهى أن يكون مجلدًا يمكن تتابع المشي فيه وأن يكون ساترًا للقدمين كاملتين، أي: يغطي الكعبين، وأن يكون طاهرًا في نفسه، وأن يكون قد لُبِسَ على طهارة.

أضافت الدار من الفقهاء من ذهب إلى جواز المسح على الجورب مطلقًا حتى لو كان خفيفًا؛ ومن القواعد المقررة أنه "لا إنكار في مختلف فيه"، فمن كان في حاجة ولا يجد إلا أن يمسح على الجورب (الشَّرَاب) الخفيف فلا حرج عليه ناويًا تقليد من أجاز من الفقهاء.

طريقة التواصل مع دار الإفتاء

حددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر (107)، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.