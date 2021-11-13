السبت 13 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

التفاصيل الكاملة لحفل إليسا والشاب خالد في «موسم الرياض» (صور)

الشاب خالد
الشاب خالد

استقبل مسرح "محمد عبده ارينا" في "بوليفارد الرياض" واحدة من أجمل سهرات "موسم الرياض" نجميها إليسا وملك الراي الشاب خالد من تنظيم وإشراف هرم شركات الإنتاج روتانا للصوتيات والمرئيات، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه الحريصة دومًا على تقديم كل ما هو مختلف ومبتكر في عالم الترفيه.

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حفل إليسا والشاب خالد جاء مميزًا وناجحًا من بدايته، وتمثل هذا في زيارة المستشار تركي ال الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه قبل يوم من الحفل الى "محمد عبده ارينا"، والتقاءه مع سالم الهندي الرئيس التنفيذي لـ روتانا للصوتيات والمرئيات، حيث اطلع على كل الترتيبات المتعلقة بالحدث، وأعطى تعليماته التي وصفها الهندي بالمهمة دائما فهي تصب في صالح الحفل على شتى الجوانب الفنية والتقنية والتنظيمية، والنتيجة ما شاهده الجمهور يوم الحفل من ديكور مبهر وضخم للمسرح "محمد عبده ارينا"، واضاءة وتنظيم وهندسة صوت وصورة لامثيل لها.

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الحفل، بدأ بفقرة غنائية قدمها الموهبة الغنائية التونسية عزيز مامي المشارك حاليا في برنامج "بوليفارد المواهب" ضمن فريق المدرب حسن طالب، وقدم عزيز بصوته 3 أغنيات في السهرة لكل من صابر الرباعي وناصيف زيتون والشاب عقيل.

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عند الحادية عشر ليلا، صعدت إليسا المسرح ليبدأ الحفل فعليا على هتاف وتصفيق الجمهور مرحبين بها في حفلها الاول بموسم الرياض والرابع لها في المملكة، وتحدثت اليسا للجمهور معبرة عن حبها للسعودية وجمهورها هناك:"اليوم بدنا نغني بصوت عالي ونسمع السعودية كلها"، وتوالت تفاعل الحضور مع أغانيها: "وحشتوني، إلى كل اللي بيحبوني، يا مرايتي خدني معك، مكتوبة ليك، هنغني كمان وكمان، حالة حب، في عيونك، أسعد وحده، لولا الملامة" وغيرها.

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حفل جمهور أجمل الرئيس الاول سعودي مواقع التواصل الاعلام مبارك

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