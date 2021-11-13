السبت 13 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فتح باب استقبال أفلام الدورة الـ23 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي

مهرجان الإسماعيلية
مهرجان الإسماعيلية

أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة المخرج سعد هنداوي فتح باب استقبال الأفلام للمشاركة في المهرجان، وذلك استعدادًا لبدء أعمال لجنة اختيار أفلام الدورة الـ23 للمهرجان.

وصرح هنداوي أن إدارة المهرجان ستقوم باستقبال الأفلام حتى ١٠ يناير ٢٠٢٢ وذلك من خلال الموقع الرسمي للمهرجان http://ismailiafilmfest.com/ismailia2022.

يعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في 1991.

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