السبت 13 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

ماجدة الصباحى: فاتن حمامة ممثلة.. وأنا صاحبة رسالة

ماجدة الصباحى وفاتن
ماجدة الصباحى وفاتن حمامة

 

تحدثت الفنانة ماجدة الصباحى، فى حوار لها بإحدى مجلات بيروت الفنية، عن خلافها مع الفنانة فاتن حمامة، متهمة «الصحافة الفنية» بأنها حرّفت الكلمات والآراء وصنعت الخلاف بينهما.

لكن فى مذكراتها «مذكرات الفنانة ماجدة الصباحى» للكاتب السيد الحرانى، قالت الصباحى: «الفرق بيننا أنها ممثلة وأنا صاحبة رسالة».

وأضافت: «فاتن كانت تريد تمثيل الناس اللى فوق وأنا أريد الناس اللى تحت، وحاولت تمثيل المراهقات وعلاج مشكلة موجودة فى المجتمع».

ونشرت مجلة «أخبار الفن» فى أحد أعدادها- حسب المذكرات- قصة المنافسة بين فاتن وماجدة، إذ كانت فاتن تتألق فى ذلك الوقت ولا تزاحمها فنانة أخرى ولا تجرؤ ممثلة على أن تقف ندًا لها فى مجدها وتنتزع منها شهرتها، لكن ماجدة الصباحى زاحمتها بفيلم «أين عمرى».

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