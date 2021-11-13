أكلات دولة التلاوة.. قائمة أصناف الطعام التي يتناولها قراء مصر

يحمل المصريون فى قلوبهم محبة كبيرة لمن يقرأون القرآن الكريم، ويظهر ذلك بوضوح حينما يحل أى شيخ ضيفًا على أسرة مصرية فى أى مناسبة، فقبل حضوره يسألون عن الطعام الذى يحبه، والطقوس التى يفعلها قبل القراءة، لأن إسعاد الشيخ يعنى أنهم سيستمتعون بليلة جميلة.

«الدستور» ألقت الضوء على هذه العادة المصرية، وسعت لمعرفة الطعام الذى كان يحبه كل شيخ أطرب الناس بصوته الجميل، ولاحظت وجود علاقة بين مكان نشأة الشيخ وطعامه المفضل.

عبدالباسط عبدالصمد : البامية المسلوقة أولًا

لأنه ولد فى الصعيد، ارتبط الشيخ عبدالباسط عبد الصمد بأنواع معينة من الطعام، مثل الملوخية الخضراء والبامية المسلوقة- يسميها أهل الصعيد ويكة- ولحسن الحظ لم يمنعه الأطباء من الطعام المفضل حينما أُصيب بمرض السكرى.. لأنه يحب الطعام المسلوق. يقول ابنه طارق إن الشيخ كان يلتزم بنصائح الأطباء فيما يخص تناول الطعام، وكان ينام عقب الغداء، ثم يتوجه إلى الحفل الذى سيحييه، ويشرب قبل القراءة كوبًا من الشاى والنعناع. وحسب الابن، كان الشيخ لا يأكل مباشرة قبل قراءة القرآن، حتى لا يؤثر ذلك على نفسه، وكان يتناول العشاء عقب الحفلة، وتضم المائدة: الملوخية والويكة وفرخة مسلوقة.

محمد رفعت : الأولوية دائمًا للفسيخ

ولد الشيخ محمد رفعت فى «درب الأغوات» بحى المغربلين بالقاهرة، وفقد البصر حينما كان طفلًا، ومنذ تلك اللحظة حاول استكشاف العالم ببقية حواسه، فدخل بصوته ضيفًا كريمًا فى كل البيوت المصرية، وحينما حاول المقارنة بين أنواع الأطعمة المختلفة، فضل مذاق الفسيخ عن أى طعام آخر.

وكانت الملوخية ثانى أكثر طعام يحبه الشيخ، وكان محبو الرجل يحرصون على إعداد مائدة تضم الفسيخ والملوخية ليأكل الشيخ ما يحب قبل قراءة القرآن.

مصطفى إسماعيل : الفتة واللحم خير الطعام

كان الشيخ مصطفى إسماعيل يؤمن بأن الطعام الذى يتناوله قارئ القرآن يؤثر على صوته، وكان يؤمن كذلك بأن القهوة تحسن من جودة الصوت، وبأن الفتة واللحم خير الطعام.

وهناك قصة مشهورة حدثت مع الشيخ إسماعيل، فى إحدى المناسبات التى أحياها بصوته الجميل، بدأ بقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»، فقاطعه أحد المستمعين قائلًا: «مانفعتش يا عم الشيخ»، فتوقف «إسماعيل» عن القراءة وطلب فنجان قهوة، وبعدما انتهى منه عاد للقراءة، فقال له المستمعون: «الآن اكتمل الجمال».

«عاطف»، ابن الشيخ، قال، فى تصريحات سابقة، إن طباخًا ماهرًا كان يعمل فى بيت الأسرة، وكان الشيخ يبلغه بقائمة طعام معينة يحب تناولها، وكان يحب هذا الطباخ جدًا لمهارته فى طبخ اللحوم وصناعة الفتة.

كان إفطار الشيخ يضم حمامتين- امتلك برج حمام فوق بيته- وشوربة مضافًا إليها ليمون، وكوبًا من اللبن.

وخلال حفلاته، كان الشيخ يأكل كمية قليلة من الطعام المفضل «الفتة واللحم» ثم يأكل الخوخ والمشمش قبل القراءة، ويكمل وجبته بعدما يطرب الناس بصوته.

ولفت ابنه إلى أن الشيخ كان يحب السميط، إذ رأى ذات يوم فى الإسكندرية بائع سميط، فأوقف سيارته واشترى من الرجل.

الشيخ الحصرى : الطعام مجرد وقود لاستمرار الحياة

حمل الشيخ محمود الحصرى مسئولية الأسرة مبكرًا، ولم يفضل نوعًا معينًا من الطعام، كان يرى الأكل مجرد وقود لاستمرار الحياة، وانشغل فقط بأن يوفر لأهله فرصة الاختيار. تقول عنه ابنته ياسمين الخيام إن تحمله مسئولية الأسرة مبكرًا جعل منه شخصية فريدة، لا يفضل طعامًا على طعام، بل كان يحمد الله على أى نعم يجود بها.

وأضافت الابنة أن الأب كان يفتح بيته لكل الناس، وكان يقدم لهم الطعام، وحينما يطلبون منه مشاركتهم كان يكتفى بتناول القليل من الأرز والخضار حتى لا يحرجهم. ولفتت إلى أن الأب أُصيب بمرض السكرى، ما جعله مضطرًا لتناول أطعمة معينة، وكان على عكس المشايخ لا يحب الطعام، ويرى أنه قد يؤثر على جودة الصوت سلبيًا.

أبوالعينين شعيشع : أكلك يحدد جودة صوتك

كان الشيخ أبوالعينين شعيشع يحب الطعام جدًا، ويرى أن نوعية الطعام هى التى تحدد جودة الصوت.

وفى كتابه «ألحان السماء» يقول الكاتب الكبير محمود السعدنى إن وزارة الأوقاف كلفت الشيخ شعيشع بأن يبحث عن مواهب جديدة فى قراءة القرآن، فزار جميع المحافظات المصرية، لكنه لم يعثر على صوت واحد مبشر. وحينما سُئل الشيخ عن نقص المواهب فى هذا المجال، قال: «بسبب الطعام البلاستيك الذى يتناوله الشباب، فقد اختفت الفراخ البلدى وأصبح السمن البلدى أندر من المخدرات، والعسل الأبيض تحوّل إلى مياه مخلوطة بالسكر، والعيش البلدى الحلو حل محله عيش الأسمنت والسمك النيلى يحمل سمومه ويسبح بين الأمواج، واللحم الفاسد راح يبنى العمارات ويبنى المدافن للملايين من أبناء مصر». وأضاف الشيخ: «الطعام الفاسد يؤثر على الأحبال الصوتية، وما يحدث الآن نتيجة منطقية، فالجميع يقلد وليس هناك مبدع واحد».