السبت 13 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اعترافات المتهم بقتل عمته بسوهاج: «مرضيتش تديني فلوس اشتري شابو»

ضبط متهم
ضبط متهم

أدلى المتهم بقتل عمته في قرية القناوية بنجع حمادي باعترافاته في دوافع الجريمة التي هزت الرأي العام بنجع حمادي.

وقال المتهم: “طلبت منها أموالا لشراء الشابو أكثر من مرة، لكنها كانت ترفض، خوفًا علىّ فهي ربتني بعد وفاة والديّ وكنت أعيش معها ويوم الجريمة نشبت بيني وبينها مشادات لرفضها إعطائي أموالاً لشراء المخدرات، فأمسكت شومة وهشمت رأسها حتى توفيت”.

وتمكنت وحدة مباحث نجع حمادي، برئاسة الرائد محمد إمبابي، من ضبط المتهم، وإحالته للنيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كشفت التحريات الأولية أن المتهم بقتل عمته لرفضها إعطائه أموالاً لشراء الشابو، توفي والديه منذ فترة، وكان يقطن مع عمته التي لم تتزوج بعد.

أوضحت التحريات أن المتهم باع كل ما يملك من أجل المخدرات وفي المرة الأخيرة طلب من عمته أموالاً لشراء الشابو المخدر، لكنها رفضت فانهال عليها بالضرب على رأسها وفي رقبتها حتى فارقت الحياة، ثم أغلق عليها الغرفة وذهب ينادي عليها في المسجد بأنها توفيت، لأنها كانت مريضة.

قرية تلقى شراء مسجد مدير اعترافات باب ضرب غلق

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالِم ينشر الجهل

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تكشف خريطة سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

شبورة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

انتشال جثمان ضحايا عقار روض الفرج.. وشهود عيان يروون التفاصيل (فيديو)

خسائر الأمطار.. إصابة 80 شخصًا إثر تعرضهم للدغات العقارب وانهيار المنازل فى أسوان

«الداخلية» تضبط جرائم أموال بـ4.9 مليار جنيه خلال أسبوع.. (فيديو)

وزيرة الهجرة توجه بسرعة نقل جثمان متوفي في الكويت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كيف تلاعبت «السوشيال ميديا» بمنظمات ووسائل الإعلام الدولى؟

ماجد حبته

مصير الكوكب فى عهدة مصر

د هند جاد

قاموس «هى».. الاختيارات والمشاعر

د. منى حلمى

مصر وطنى وعملية «غسيل» حضارة عاجلة

علي سعدة

وطنيتهم ووطنيتنا

مؤمن المحمدي

خطأ شائع ومتكرر!

محمد عبدالعزيز

من يذكر مصر الأخرى؟

صفاء النجار

أدعو الحكومة لحظر فيسبوك أسبوعًا فى الشهر

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل ثلاثة فلسطينيين فى الضفة الغربية

«التحرير الفلسطينية»: ازدواجية المعايير فى مجلس الأمن تشجع إسرائيل على الاستيطان

5 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم 122