اعترافات المتهم بقتل عمته بسوهاج: «مرضيتش تديني فلوس اشتري شابو»

أدلى المتهم بقتل عمته في قرية القناوية بنجع حمادي باعترافاته في دوافع الجريمة التي هزت الرأي العام بنجع حمادي.

وقال المتهم: “طلبت منها أموالا لشراء الشابو أكثر من مرة، لكنها كانت ترفض، خوفًا علىّ فهي ربتني بعد وفاة والديّ وكنت أعيش معها ويوم الجريمة نشبت بيني وبينها مشادات لرفضها إعطائي أموالاً لشراء المخدرات، فأمسكت شومة وهشمت رأسها حتى توفيت”.

وتمكنت وحدة مباحث نجع حمادي، برئاسة الرائد محمد إمبابي، من ضبط المتهم، وإحالته للنيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كشفت التحريات الأولية أن المتهم بقتل عمته لرفضها إعطائه أموالاً لشراء الشابو، توفي والديه منذ فترة، وكان يقطن مع عمته التي لم تتزوج بعد.

أوضحت التحريات أن المتهم باع كل ما يملك من أجل المخدرات وفي المرة الأخيرة طلب من عمته أموالاً لشراء الشابو المخدر، لكنها رفضت فانهال عليها بالضرب على رأسها وفي رقبتها حتى فارقت الحياة، ثم أغلق عليها الغرفة وذهب ينادي عليها في المسجد بأنها توفيت، لأنها كانت مريضة.